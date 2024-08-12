В пятницу, 9 августа, город Маарду превратился в центр семейных развлечений. Смотрите фото!
ФОТО ⟩ Алиса в Стране чудес и яркое огненное шоу: смотрите, как прошел день семьи в городе Маарду
После обеда прошло яркое празднование Дня семьи, организованное активными членами молодежного горсобрания Маарду. Этот день стал настоящим праздником для жителей и гостей города.
Атмосферу создавали талантливые участники театральной студии Veer & Shpaga, которые порадовали гостей незабываемыми выступлениями, а также аниматоры, развлекавшие детей и взрослых.
Помимо культурной программы, празднование было насыщено активными развлечениями. На городском стадионе проводились веселые игры и спортивное ориентирование. Ребенку, который прошел каждую стадию, вручали сладкий приз - сахарную вату.
Большой популярностью пользовались батуты и зорб-шары, где дети и взрослые могли выплеснуть свою энергию. Гости также могли ознакомиться с местными студиями, кружками и спортивными клубами, чтобы выбрать для своих детей интересные занятия.
На протяжении всего мероприятия посетители наслаждались вкусной едой, а кульминацией вечера стало выступление музыкальной группы Lamuko, исполнившей известные хиты. Завершился День семьи ярким огненным шоу.