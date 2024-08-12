ФОТО Алиса в Стране чудес и яркое огненное шоу: смотрите, как прошел день семьи в городе Маарду

После обеда прошло яркое празднование Дня семьи, организованное активными членами молодежного горсобрания Маарду. Этот день стал настоящим праздником для жителей и гостей города.

Атмосферу создавали талантливые участники театральной студии Veer & Shpaga, которые порадовали гостей незабываемыми выступлениями, а также аниматоры, развлекавшие детей и взрослых.

Помимо культурной программы, празднование было насыщено активными развлечениями. На городском стадионе проводились веселые игры и спортивное ориентирование. Ребенку, который прошел каждую стадию, вручали сладкий приз - сахарную вату.

Большой популярностью пользовались батуты и зорб-шары, где дети и взрослые могли выплеснуть свою энергию. Гости также могли ознакомиться с местными студиями, кружками и спортивными клубами, чтобы выбрать для своих детей интересные занятия.

На протяжении всего мероприятия посетители наслаждались вкусной едой, а кульминацией вечера стало выступление музыкальной группы Lamuko, исполнившей известные хиты. Завершился День семьи ярким огненным шоу.