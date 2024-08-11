В самом разгаре сезон сбора грибов, и леса манят грибников ароматом свежей хвои и обещанием богатых трофеев. Вместе с опытным грибником Алексеем мы отправились в лес, чтобы узнать секреты удачной «тихой охоты» и узнать, где найти «грибные места». Смотрите видео!
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Срезать или выкручивать, вот в чем вопрос! ⟩ Опытный грибник рассказал о тонкостях «тихой охоты»
Опытный грибник Алексей объяснил, что хорошие грибные места обычно находятся в определенных зонах леса, но не всегда. Лучше всего искать грибы в смешанных или хвойных лесах. Влажные участки, особенно после дождя, также способствуют росту грибов. Но, например есть два дерева, рядом с которыми вы не сможете найти грибы- ольха и ива. Рядом с этими деревьями всегда рыхлая почва.
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