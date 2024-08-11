Грозит опасность: Гарри и Меган пытаются торопливо наладить отношения с Королевским двором

Королевский источник предполагает, что в свете возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом, принц Гарри и Меган Маркл сейчас предпринимают все более «отчаянные» попытки помирится со своими британскими родственниками.
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По данным The Daily Mail, во время посещения Trump International Golf Links в Шотландии, сын бывшего президента Эрик Трамп назвал герцога и герцогиню «испорченными яблоками» и повторил заявления своего отца о том, что Гарри может быть депортирован, если республиканцы победят. «Вы можете с радостью получить этих двоих», - добавил Эрик.
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