Десять лет назад компания Riigi Kinnisvara AS (RKAS) вела переговоры с канцелярией президента о переезде резиденции главы государства в поместье «Либерти», расположенное рядом с Музеем под открытым небом. Однако президенты этого не захотели, и теперь государство выставило комплекс на аукцион.
Усадьба выставлена на аукцион, и текущая цена без учета НДС составляет 890 000 евро. Аукцион завершится 26 сентября.
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