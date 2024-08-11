Десять лет назад компания Riigi Kinnisvara AS (RKAS) вела переговоры с канцелярией президента о переезде резиденции главы государства в поместье «Либерти», расположенное рядом с Музеем под открытым небом. Однако президенты этого не захотели, и теперь государство выставило комплекс на аукцион.