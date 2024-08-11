Вс, 11.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ЖИВИ, КАК ПОМЕЩИК На продажу выставлен легендарный комплекс «Либерти» (1)

Кристийна Рейманд
Copy
Фото: Sander Ilvest

Десять лет назад компания Riigi Kinnisvara AS (RKAS) вела переговоры с канцелярией президента о переезде резиденции главы государства в поместье «Либерти», расположенное рядом с Музеем под открытым небом. Однако президенты этого не захотели, и теперь государство выставило комплекс на аукцион. 

Усадьба выставлена на аукцион, и текущая цена без учета НДС составляет 890 000 евро. Аукцион завершится 26 сентября.

На сайте усадьбы указано, что продаваемый государством участок площадью 3,5 гектара находится в Таллинне, недалеко от Музея под открытым небом.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх