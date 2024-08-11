Смотрите, кто же из звезд выступит на церемонии закрытия Олимпийских игр-2024

На большой сцене по случаю завершения нынешних Олимпийских игр можно будет увидеть певицу Билли Айлиш, рэпера Snoop Dogg и группу «Red Hot Chili Peppers». Интересно, что выбор этих звезд неслучаен. По словам организаторов мероприятия, он подчеркивает связь между музыкой и культурой Лос-Анджелеса, где состоится следующая Олимпиада.

Например, Билли Айлиш родилась в Лос-Анджелесе и даже посвятила когда-то родному городу целый фильм-концерт под названием «Счастливее, чем когда-либо: любовное письмо Лос-Анджелесу».

Группа Red Hot Chili Peppers появились в 1980-х годах на панк-сцене Лос-Анджелеса.

А рэпер Snoop Dogg, который в этом году пронес олимпийский факел в Париже, является синонимом рэпа Западного побережья.

К слову, выступление музыкантов станет кульминацией большого шоу, которое начнется с невероятного трюка актера Тома Круза. Также известно, что из-за угрозы террористических атак, организаторы позаботились о надежных мерах безопасности. Поэтому место проведения музыкальной части церемонии пока держится в тайне.

В финале мероприятия мэр Лос-Анджелеса Карен Басс примет Олимпийский огонь и отвезет его домой. Это и станет символическим началом подготовки к следующим Олимпийским играм, которые состоятся с 14 по 30 июля 2028 года.