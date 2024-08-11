ВИДЕО «Видимость из окна была почти нулевая!» Смотрите, какой сильный дождь прошел в Тюри

Перевод: Елизавета Лынник

Сирле, жительница Тюри, разместила в Facebook видеозапись сильного дождя в Тюри. Она записала видео в 18:17 в субботу, 10 августа. По словам Сирле, дождь продолжался недолго, но был очень сильным.

Другая жительница Тюри, Айви, рассказала, что дождь у ее дома был настолько сильным, что из окна почти ничего не было видно. «В тот момент видимость из окна была практически нулевая. Но мой ребенок был в восторге - столько воды. Теперь он бегает по лужам», - добавляет она.

Комментаторы из разных уголков Эстонии рассказали о погоде в своих местах. «В Отепя светит солнце, днем был лишь небольшой дождик», - говорит один из них. «В Тыстамаа уже слышно гром», - отмечает другой. Солнечно также в Валге, Выру и Виру-Нигула. В Тарту светит солнце и дует сильный ветер.

По данным Агенства окружающей среды, ночью 11 августа ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут ливни, местами возможны грозы и сильные осадки, возможен град. Будет дуть юго-западный и западный ветер со скоростью 6–12 м/с, на островах и побережье порывы до 18 м/с, под грозовыми облаками возможны еще более сильные порывы. Температура воздуха составит 10–15 градусов, на побережье до 18 градусов.

Днем в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут ливни, местами грозы и сильный дождь, возможен град. Ветер юго-западный и западный, на побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха составит 16–20 градусов.