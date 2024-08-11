Бен Аффлек переживает сложное лето на фоне разрыва с Джей Ло

Американский актер Бен Аффлек сосредотачивается на работе во время тяжелого лета на фоне развода с Дженнифер Лопес.

Оскароносный актер «работает без перерыва», поскольку он «преуспевает, когда занят». Между тем пара, как сообщалось, объявит о том, что их брак официально закончен, до конца этого лета. Они до сих пор не комментировали домыслы в сети о разрыве.

Бен сосредотачивается на работе и проводит время с семьей - тремя детьми от Дженнифер Гарнер (Вайолет, Серафина и Самюэль).

Тем временем Джей Ло «унижена» крахом их брака, ведь поверила, что почти через 20 лет после первого расставания второй раз точно удастся.

«Это лето также было не самым легким для него. Он просто старается оставаться сосредоточенным и делать каждый день как можно лучше», - рассказал источник

«У Бена все хорошо. Он преуспевает, когда занят и работает без перерыва. Дети еще не посещают школу. Он также проводит с ними много времени», - добавил инсайдер.