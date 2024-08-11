На пляже Ристна, расположенном на Хийумаа, большие волны развлекали отдыхающих. Один из них запечатлел эти замечательные моменты на фото и поделился ими с другими.
«Ух ты, как на берегу океана!» Мощные волны привлекли внимание людей на одном из пляжей Хийумаа
Перевод: Елизавета Лынник
«В Ристна немного штормит», - говорит Эрик, который сделал фотографии волн и опубликовал их в группе Facebook Hiiumaa Heaks.
Ристна находится на Хийумаа, на территории деревни Калана, в самой западной части полуострова Копу. Это самое западное место на Хийумаа.
Для людей, живущих на материке, такие большие волны могут показаться чем-то необычным, но Эрик рассказывает, что такие волны можно заметить довольно часто. «Для этого нужен сильный юго-западный ветер, а он бывает довольно часто», - говорит мужчина, добавляя, что в июле были такие же волны. «Каждое лето они бывают, а осенью волны еще больше, но тогда отдыхающих, прыгающих в них людей уже нет», - отметил он.
«Вау, как будто на берегу океана», - говорит Тийна, комментируя фотографии Эрика. «Ой, как здорово!» - восхищается Урве.