«Ух ты, как на берегу океана!» Мощные волны привлекли внимание людей на одном из пляжей Хийумаа

Для людей, живущих на материке, такие большие волны могут показаться чем-то необычным, но Эрик рассказывает, что такие волны можно заметить довольно часто. «Для этого нужен сильный юго-западный ветер, а он бывает довольно часто», - говорит мужчина, добавляя, что в июле были такие же волны. «Каждое лето они бывают, а осенью волны еще больше, но тогда отдыхающих, прыгающих в них людей уже нет», - отметил он.