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«Ух ты, как на берегу океана!» Мощные волны привлекли внимание людей на одном из пляжей Хийумаа

Limon.ee
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Фото: Erakogu

На пляже Ристна, расположенном на Хийумаа, большие волны развлекали отдыхающих. Один из них запечатлел эти замечательные моменты на фото и поделился ими с другими.

Перевод: Елизавета Лынник

«В Ристна немного штормит», - говорит Эрик, который сделал фотографии волн и опубликовал их в группе Facebook Hiiumaa Heaks.

Волны на Хийумаа
Волны на Хийумаа Фото: Erakogu

Ристна находится на Хийумаа, на территории деревни Калана, в самой западной части полуострова Копу. Это самое западное место на Хийумаа.

Волны 10.08.2024
Волны 10.08.2024 Фото: Erakogu

Для людей, живущих на материке, такие большие волны могут показаться чем-то необычным, но Эрик рассказывает, что такие волны можно заметить довольно часто. «Для этого нужен сильный юго-западный ветер, а он бывает довольно часто», - говорит мужчина, добавляя, что в июле были такие же волны. «Каждое лето они бывают, а осенью волны еще больше, но тогда отдыхающих, прыгающих в них людей уже нет», - отметил он.

Огромные волны на пляже Ристна.
Огромные волны на пляже Ристна. Фото: Erakogu

«Вау, как будто на берегу океана», - говорит Тийна, комментируя фотографии Эрика. «Ой, как здорово!» - восхищается Урве.

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