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Кира Найтли впервые рассказала о неизлечимом расстройстве дочери и назвала ее диагноз

Limon.ee
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Фото: Henry Nicholls

Дочери знаменитости поставили такой диагноз, что и ей в свое время в детстве.

Голливудская актриса Кира Найтли впервые рассказала, что у ее дочери диагностировали неизлечимое расстройство. 

К слову, знаменитость сама страдает от дислексии. Это расстройство влияет на способность читать и писать и полностью не вылечивается. Актриса, которой диагностировали дислексию в детстве, призналась, что у нее до сих пор есть сложности с этим.

Как оказалось, у одной из дочерей Найтли тоже обнаружили это расстройство. Правда, знаменитость не стала раскрывать, в какой именно, и пожелала оставить эту информацию конфиденциальной. 

«Мне до сих пор очень сложно читать с листа. Текст действительно скачет, но, по сути, я его записываю и слушаю, и слушаю, и слушаю. Вот так я его учу. А теперь у нас есть ребенок с дислексией, и он делает то же самое. Ее память - просто потрясающая», - поделилась звезда Голливуда на подкасте Ruthie's Table 4.

Отметим, что Кира Найтли вместе со своим возлюбленным, музыкантом Джеймсом Райтоном, воспитывает двух дочерей. В мае 2015 года артистка родила Эдди, а в августе 2019-го - Делайл.

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