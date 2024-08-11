Хоакин Феникс всего за пять дней до начала съемок отказался от новой роли: что известно

Знаменитый голливудский актер Хоакин Феникс в последнюю минуту отказался от своего нового кинопроекта, из-за чего фильм оказался под угрозой полной отмены, сообщает Dead Line.

49-летний обладатель премии «Оскар» должен был сыграть главную роль в картине о гей-романе режиссера Тодда Хейнса. Однако, по информации журналистов, актер якобы «струсил» и внезапно покинул проект всего за пять дней до начала съемок.

«Производство мертво, а не приостановлено, поскольку нет планов проводить новый кастинг на роль, которая предназначалась лауреату «Оскара». Членам съемочной группы на съемочной площадке в Гвадалахаре, Мексика, необходимо выплатить деньги», - говорится в публикации.

Уход звезды «Переступить черту» стал ударом для продюсеров, так как на его роль нельзя найти другого актера, поскольку фильм был представлен дистрибьюторам с Фениксом в главной роли, и это была главная причина, по которой фильм был продан.

Известно, что Хоакин принимал активное участие в написании сценария вместе с Хейнсом и Джоном Рэймондом. Фильм повествует о двух влюбленных мужчинах, одного из которых играет Феникс. По сюжету действия разворачиваются в 1930-х годах, герои картины уезжают из Калифорнии в Мексику.

Продюсеры фильма Кристин Вашон и Пэм Коффлер не сообщают никаких подробностей о том, что побудило Феникса отказаться от съемок. Ходят слухи, что в этом фильме было немало острых сцен и сама «тема фильма сыграла свою роль».