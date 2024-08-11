ДОБРОЕ ДЕЛО Жительница Пыльва удивила людей своим неожиданным поступком

В социальных сетях можно найти множество объявлений о продаже грибов. Однако 10 августа в группе Facebook появилась фотография свежесобранных грибов с обещанием отдать их бесплатно.

«Прекрасное утро. Отдам грибы семье или тому, кто по каким-то причинам не может пойти в лес. Собирала утром. Желающим писать в мессенджер. Хорошо когда делаешь добро», - говорится в сообщении. Милла, собравшая с утра грибы, решила порадовать кого-то в выходные и просто отдать их, не требуя за это платы.

Собранные грибы. Фото: Erakogu

Милла рассказала редакции, что грибами заинтересовались более десяти человек. «Кто первый ответил, тот и получил», - облегчила себе выбор она. «Надеюсь, грибы достались хорошему человеку», - говорит женщина.

Милла рассказала, что работает волонтером в благотворительной организации и помогает людям уже шесть лет.

Под постом женщины написано множество комплиментов в ее адрес. «Огромное спасибо за то, что вы есть», - пишет пользователь. «Так приятно видеть, что доброта еще не иссякла», - говорит другой. «Вы хороший человек, раз помогли!» - восклицает третий.