Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят принца Джорджа к роли короля

Кейт Миддлтон и принц Уильям уже имеют план, как подготовить старшего сына Джорджа к его обязанностям короля в будущем. Об этом пишет Us Weekly.

Принц та принцесса Уэльские «постепенно» привлекают своего первенца к королевским выходам и пресс-мероприятиям, поскольку они «не хотят его напугать». Так считает королевский писатель Роб Джобсон, который недавно выпустил новую биографию Кэтрин Миддлтон.

Кроме этого, родители также поощряли Джорджа проводить больше времени со своим дедушкой, королем Великобритании Карлом III, чтобы наследник получил лучшее представление о своей будущей работе.

«Я считаю, что было очень важно, чтобы он сыграл роль пажа на коронации короля. Это дало ему настоящее ощущение величия и всех ожиданий», - отметил эксперт.

Джобсон также добавил, что принц Уильям, вероятно, опирался на собственный опыт, чтобы подготовить Джорджа взойти на трон, не перегружая его.

Джордж, самый старший из трех детей Кейт и Уильяма, является наследником престола и может стать королем в будущем, но возникает вопрос, что произойдет с младшими Шарлоттой и Луи.

Источники, близкие к семье Уэльских, сообщили, что они приняли решение относительно двух младших детей. Уильям и его жена боятся, чтобы Шарлотта и Луи не повторили судьбу принца Гарри, чувствуя себя «запасными», поэтому будут пытаться воспитывать их подальше от Букингемского дворца.