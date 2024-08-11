36-летняя Адель во второй раз выходит замуж

Британская певица Адель официально подтвердила свою помолвку с Ричем Полом во время выступления в Мюнхене.

Артистка сообщила поклонникам, что выходит замуж прямо со сцены, сверкнув своим бриллиантовым кольцом и обращаясь к публике на специально построенной открытой арене на 80 000 мест.

Зачитав аудитории табличку с надписью «Ты выйдешь за меня?». «Я не могу выйти за тебя замуж, потому что я уже выхожу замуж!» - ответила Адель.

36-летняя певица и 42-летний спортивный агент Рич Пол, которые встречаются с 2021 года, тайно обручились в прошлом месяце после того, как тот сделал предложение в ее родном Тоттенхэме в северном Лондоне.

Несмотря на несколько месяцев слухов о том, что Адель и Рич уже женаты, утверждалось, что на самом деле пара только обручилась.

Они впервые обнародовали свои отношения в июле 2021 года, когда сидели вместе во время игры НБА. Обладательница ряда музыкальных премий уже давно носит кольцо с бриллиантом грушевидной формы на безымянном пальце левой руки.

Адель встретила Рича на вечеринке по случаю дня рождения общего друга.

Британская знаменитость нашла в себе силы пережить тяжелый развод с бывшим мужем Саймоном Конеки, которому родила сына Анджело, и побороть алкогольную зависимость. Сейчас все ждут ее свадьбы со спортивным агентом Ричем Полом.