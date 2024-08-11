«Вы видели эту девушку?» Плакаты, появившиеся в Таллинне, озадачили горожан

«Это не поиски близкого, но что это ... Уже несколько дней плакат висит у гостиницы Kristiine», - говорит внимательный горожанин в группе Уус-Мааильм в Facebook.

Он заметил объявление, приклеенное на заборе, которое на первый взгляд выглядит как поиски пропавшего человека.

Фото: Facebook

«В Каламая тоже такая же тема - висит в нескольких местах», - добавляет другой житель.

«Вы видели эту девушку? Помоги нам ее найти!» - написано в объявлении, расклеенном по городу.

На плакате указана ссылка на сайт, который можно посетить, оторвав бумажку с именем пользователя и паролем. Введя данные на сайте, вы попадаете на страницу музыкального альбома пока еще неизвестного эстонского артиста LUKA.

«Это так здорово.Я нашел это объявление, когда ездил в Таллинн. Сейчас слушаю альбом!» - пишет посетитель страницы альбома, который, очевидно, также увидел привлекающий внимание постер в Таллинне.

Фото: Kuvatõmmis / https://www.haveyouseenluka.com/

В группе Уус-Маильм тоже догадываются, что плакат на улице ведет на сайт альбома. «На самом деле, неплохая реклама», - замечает один из участников. «Спасибо за рекламу!» - добавляет другой. «Довольно находчиво - сразу вызывает интерес», - отмечает третий.