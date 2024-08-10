Врач назвала вредные свойства арбуза, и их оказалось немало: кому и почему противопоказана ягода

Хотя многие из нас любят наслаждаться сладким арбузом, эта ягода не всегда полезна. Сертифицированный диетолог и физиотерапевт Нилофар Пендари рассказала о возможных побочных эффектах арбуза.

Прежде чем есть ломтик, нужно знать несколько вещей. Прежде всего, в этой ягоде содержится большое количество воды, питательные вещества и минералы, в частности калий, витамины, особенно A, B6 и C. Однако, если кушать арбуз ежедневно и в большом количестве, это может привести к определенным проблемам со здоровьем.

Чем вреден арбуз

Арбуз содержит некоторые компоненты, которые могут вызвать побочные эффекты. Вот основные вредные свойства арбуза:

Расстройства кишечника - в арбузах много ликопена, поэтому в большом количестве употреблять эту сочную ягоду не рекомендуется. Это может привести к вздутию, диарее, рвоте, газам, изжоге, расстройству пищеварения. У пожилых людей эти симптомы ухудшаются, поскольку пищеварительная система с возрастом ослабевает.

Проблемы с сердцем и сосудами - арбузы содержат калий, а употребление большого количества пищи с этим минералом приводит к появлению сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, может отсутствовать или быть слабым пульс, нерегулярным сердцебиение и даже остановка сердца. Также избыточное количество калия оказывает влияние на нервную систему и двигательный контроль.