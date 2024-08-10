Арбуз - освежающая ягода августа. Но мало кто задумывается, что будет с организмом, если кушать арбуз каждый день. Врачи предостерегают, что употребление арбузов имеет немало побочных эффектов, на которые следует обратить внимание.
Врач назвала вредные свойства арбуза, и их оказалось немало: кому и почему противопоказана ягода
Хотя многие из нас любят наслаждаться сладким арбузом, эта ягода не всегда полезна. Сертифицированный диетолог и физиотерапевт Нилофар Пендари рассказала о возможных побочных эффектах арбуза.
Прежде чем есть ломтик, нужно знать несколько вещей. Прежде всего, в этой ягоде содержится большое количество воды, питательные вещества и минералы, в частности калий, витамины, особенно A, B6 и C. Однако, если кушать арбуз ежедневно и в большом количестве, это может привести к определенным проблемам со здоровьем.
Чем вреден арбуз
Арбуз содержит некоторые компоненты, которые могут вызвать побочные эффекты. Вот основные вредные свойства арбуза:
Расстройства кишечника - в арбузах много ликопена, поэтому в большом количестве употреблять эту сочную ягоду не рекомендуется. Это может привести к вздутию, диарее, рвоте, газам, изжоге, расстройству пищеварения. У пожилых людей эти симптомы ухудшаются, поскольку пищеварительная система с возрастом ослабевает.
Проблемы с сердцем и сосудами - арбузы содержат калий, а употребление большого количества пищи с этим минералом приводит к появлению сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, может отсутствовать или быть слабым пульс, нерегулярным сердцебиение и даже остановка сердца. Также избыточное количество калия оказывает влияние на нервную систему и двигательный контроль.
Повышение уровня сахара - когда человек резистентен к инсулину (диабетик), сахар не проникает в клетки организма, а остается в крови. Когда клеткам не хватает глюкозы, они начинают производить избыточное количество инсулина. Арбуз полон природного сахара, поэтому его употребление может вызвать скачок уровня сахара в крови.
Падение артериального давления - это может произойти из-за чрезмерного употребления арбузов и отрицательно сказывается на организме, если человек страдает низким давлением.
Аллергические реакции - это могут быть легкие или сильные высыпания, отеки лица, анафилаксия. Последняя также часто сопровождается головными болями, зудом языка, головокружением.
Вредно для беременных - гестационный диабет -это серьезная проблема, которая беспокоит многих беременных женщин. Из-за употребления большого количества арбуза в организме повышается уровень сахара, что может привести к гестационному диабету.
Жидкий стул - в арбузах содержится сорбит (уникальный вид сахара), который при непереносимости может вызвать газы и жидкий стул.
Проблемы с почками - также из-за употребления чрезмерного количества арбузов могут возникнуть проблемы с почками.
Импотенция - хотя польза арбуза для мужчин доказана, однако чрезмерное употребление приводит к проблемам с эректильной функцией.
Чувство усталости - арбуз помогает бороться с обезвоживанием, но употребление большого количества приводит к увеличению количества воды в организме. Если это не сопровождается ускоренным мочеиспусканием, человек может чувствовать усталость, истощение и получить отеки по всему телу.
Какую пользу приносит арбуз
Конечно, не следует забывать и о полезных свойствах арбуза, тем более что именно в августе начинается сезон этой сочной ягоды:
- большое количество антиоксидантов, витаминов; наличие фолиевой кислоты;
- благодаря своим мочегонным свойствам арбуз полезен при подагре;
- помогает утолить голод и жажду;
- оказывает желчегонное действие;
- поддерживает электролитный состав крови.
Следует запомнить, что чрезмерное употребление любых продуктов может иметь отрицательные последствия. Это правило работает и с арбузом.