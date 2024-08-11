ГОРОСКОП НА 11 АВГУСТА Водолеям стоит беречь себя, а Тельцов ждут приятные известия

Стрелец

Запаситесь терпением; без него вы сегодня вряд ли сможете добиться успеха. Не исключено, что придется возвращаться к каким-то старым делам, заниматься тем, что вам больше неинтересно. Иногда настроение портится, но вы не даете воли негативным эмоциями. День благоприятен для общения. Многие готовы поддержать вас, в чем-то помочь. Не отказывайтесь, даже если уверены, что справитесь сами. Благодаря союзникам вы не только быстрее добьетесь цели, но и отлично проведете время. Возможны удачные совпадения, которые натолкнут вас на интересные мысли.

Козерог

Вы способны поладить с очень разными людьми, ко многим найти подход. Часто оказываются полезными старые связи. Те, кому вы когда-то оказали важные услуги, сегодня постараются отблагодарить вас. Вероятны хорошие новости, касающиеся работы и учебы. Благодаря вашим усилиям решится семейная проблема, в последнее время тревожившая не только вас, но и ваших близких. Удастся обсудить вопросы, важные для всех, определиться с общими планами. В романтических отношениях вы проявляете инициативу, и ее всегда поддерживают.

Водолей

Вы настойчивы, решительны и готовы на все, чтобы достичь поставленных целей. Вряд ли кто-то сможет противостоять вам. Не исключено, что недавние соперники поймут: пришло время встать на вашу сторону. Перемены возможны и в деловых, и в личных отношениях. Старайтесь не переутомляться. Сейчас стоит беречь себя, по возможности избегать стрессовых ситуаций. Выбирайте занятия, которые вас радуют, ищите источники вдохновения. В ваших силах сделать интереснее и собственную жизнь, и жизнь близких. Члены семьи охотно поддерживают ваши начинания.

Рыбы

Старайтесь не спешить и не нервничать. День приносит немало поводов для переживаний, но в ваших силах сохранять позитивный настрой и не падать духом. Не бросайте дела, начатые раньше. Если вы будете достаточно терпеливы, то сегодня наверняка доведете их до конца. Вероятны денежные поступления. Вам могут вернуть старые долги или заплатить за работу, проделанную давным-давно. Вероятны необычные встречи. Порой жизнь сталкивает вас с людьми, о которых вы слышали много интересного. Будет шанс познакомиться и подружиться с тем, кто давно вам заочно симпатичен.