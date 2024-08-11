В начале дня многие легко раздают обещания, не беспокоясь о том, смогут ли их выполнить. Многие договоренности, достигнутые в этот период, придется пересматривать. Если вы будете помнить об этом, то сможете избежать и ложных надежд, и напрасных ожиданий.
ГОРОСКОП НА 11 АВГУСТА ⟩ Водолеям стоит беречь себя, а Тельцов ждут приятные известия
В остальном день благоприятен. Он обещает успехи тем, кто берется за что-то новое: учиться легко, удается быстро разобраться в сложных вопросах. Вероятно приятное знакомство. С него могут начаться дружеские или романтические отношения, но развиваться они едва будут быстро.
Овен
Первая половина дня полна переживаний. Это время, когда вы принимаете близко к сердцу абсолютно все, можете расстроиться из-за любого пустяка. Порой трудно собраться с мыслями, сосредоточиться на делах. К счастью, рядом есть люди, которые помогут вам не допустить серьезных ошибок. Позже наступит подходящий период для сложных дел, в том числе совершенно новых для вас. Вы многому учитесь у окружающих, не упускаете возможность перенять полезный опыт. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.
Телец
Добиться цели вам помогают единомышленники. Можно действовать и в одиночку, но в этом случае вы потратите слишком много времени и устанете гораздо раньше, чем получите нужный результат. Лучше не спешить с решением финансовых вопросов: тут вы склонны к легкомыслию, которое часто приводит к напрасным расходам. Общаться с людьми сегодня проще и приятнее, чем обычно. Вы хорошо понимаете даже тех, кто совсем на вас не похож. Некоторые Тельцы получат приятные известия от тех, с кем давно не виделись. Будет шанс восстановить отношения, прекратившиеся из-за недопонимания, неудачного стечения обстоятельств.
Близнецы
Стоит действовать быстро, потому что именно первая половина дня будет особенно благоприятной. За несколько часов можно успеть многое, если не тратить время на пустые разговоры. Сосредоточьтесь на том, что зависит только от вас. Так вы быстрее добьетесь успехов. Вторая половина дня проходит спокойнее. Полезно будет вернуться к старым делам; сейчас вы сможете довести их до конца. Радует общение с близкими. Они поддерживают многие ваши начинания, во многом помогают. Вечер обещает приятные сюрпризы влюбленным представителям знака.
Рак
Нужно действовать, даже если не очень хочется. Как бы ни был силен соблазн отложить все на потом, не поддавайтесь: именно сейчас вы можете добиться того, о чем долго мечтали. Многим Ракам приходится действовать совсем не так, как они привыкли, что-то изобретать и придумывать на ходу. Иногда это заставляет нервничать, но вы успокаиваетесь, достигнув первых успехов. Старайтесь тщательно выбирать союзников. Этот день требует осторожности в общении; лучше не откровенничать со всеми подряд. Вечер подходит для семейных мероприятий. Наверняка появится повод для небольшого домашнего праздника.
Лев
День пройдет неплохо, если вы не станете нервничать и горячиться. Не стоит идти на поводу у эмоций. Каждый ваш поступок может иметь серьезные последствия. Чем раньше вы это поймете, тем лучше. В работе лучше избегать риска, действовать проверенными методами. Вероятны денежные поступления. Едва ли они будут значительными, но какие-то приятные покупки все же позволят сделать. Выбирайте вещи, которые могут пригодиться не только вам, но и вашим близким. Вечер подходит для общения с любимым человеком, романтического свидания.
Дева
Яркий и запоминающийся день. Едва ли удастся совершенно избежать трудностей; чаще всего они возникают в профессиональной сфере. Но вы со всем отлично справляетесь. Иногда в этом помогает чужой опыт, но и собственные знания оказываются полезными. Будет возможность укрепить старые деловые связи и обзавестись новыми. Старайтесь не переутомляться. Сегодня вам стоит беречь силы: вскоре они потребуются для чего-то важного. Можно встречаться со старыми знакомыми. Они часто делятся интересной информацией, порой делают заманчивые предложения.
Весы
Утром могут возникнуть какие-то мелкие трудности. Но влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом, вы это чувствуете. Благодаря поддержке звезд удается справиться с делом, которому прежде было отдано немало сил. Некоторые Весы смогут завершить то, что было начато давным-давно. Вторая половина дня проходит спокойно и в целом неплохо. Возможно, вы не во всем добьетесь успеха, но с самыми важными и срочными делами наверняка справитесь. Это подходящее время для обсуждения вопросов, касающихся не только вас, но и членов семьи. Удастся найти решение, которое понравится всем.
Скорпион
В начале дня может быть непросто ладить даже со старыми знакомыми. Вы порой бываете очень резки, часто критикуете всех вокруг, не задумываясь о том, что ваши замечания могут быть кому-то неприятны. Но до серьезного конфликта дело не дойдет. Вскоре усилится влияние позитивных тенденций, вам захочется разрядить обстановку. Вторая половина дня будет легкой и благоприятной. Многих Скорпионов в это время ждут приятные сюрпризы. Возможны денежные поступления. Они окажутся очень кстати. Вы сделаете удачные покупки.
Стрелец
Запаситесь терпением; без него вы сегодня вряд ли сможете добиться успеха. Не исключено, что придется возвращаться к каким-то старым делам, заниматься тем, что вам больше неинтересно. Иногда настроение портится, но вы не даете воли негативным эмоциями. День благоприятен для общения. Многие готовы поддержать вас, в чем-то помочь. Не отказывайтесь, даже если уверены, что справитесь сами. Благодаря союзникам вы не только быстрее добьетесь цели, но и отлично проведете время. Возможны удачные совпадения, которые натолкнут вас на интересные мысли.
Козерог
Вы способны поладить с очень разными людьми, ко многим найти подход. Часто оказываются полезными старые связи. Те, кому вы когда-то оказали важные услуги, сегодня постараются отблагодарить вас. Вероятны хорошие новости, касающиеся работы и учебы. Благодаря вашим усилиям решится семейная проблема, в последнее время тревожившая не только вас, но и ваших близких. Удастся обсудить вопросы, важные для всех, определиться с общими планами. В романтических отношениях вы проявляете инициативу, и ее всегда поддерживают.
Водолей
Вы настойчивы, решительны и готовы на все, чтобы достичь поставленных целей. Вряд ли кто-то сможет противостоять вам. Не исключено, что недавние соперники поймут: пришло время встать на вашу сторону. Перемены возможны и в деловых, и в личных отношениях. Старайтесь не переутомляться. Сейчас стоит беречь себя, по возможности избегать стрессовых ситуаций. Выбирайте занятия, которые вас радуют, ищите источники вдохновения. В ваших силах сделать интереснее и собственную жизнь, и жизнь близких. Члены семьи охотно поддерживают ваши начинания.
Рыбы
Старайтесь не спешить и не нервничать. День приносит немало поводов для переживаний, но в ваших силах сохранять позитивный настрой и не падать духом. Не бросайте дела, начатые раньше. Если вы будете достаточно терпеливы, то сегодня наверняка доведете их до конца. Вероятны денежные поступления. Вам могут вернуть старые долги или заплатить за работу, проделанную давным-давно. Вероятны необычные встречи. Порой жизнь сталкивает вас с людьми, о которых вы слышали много интересного. Будет шанс познакомиться и подружиться с тем, кто давно вам заочно симпатичен.