«Уже такая большая!» Кейт Пентус-Розиманнус празднует день рождения дочери

Перевод: Елизавета Лынник

Дочь Кейт Пентус-Розиманнус и Райна Розиманнус Ити Лоретта родилась в 2021 году. В субботу она отмечает свой третий день рождения.

«Остроумная светская львица, увлеченный новатор языка, большой весельчак и самозабвенный исследователь мира», - описывает Кейт свою трехлетнюю дочь в посте в Instagram, где собраны различные клипы из повседневной жизни ребенка.

«Каждый божий день мы учимся с этой маленькой любознательной искоркой видеть и ценить жизнь по-новому!» - написала она.

Политик делится, что вчера вечером, читая дочери сказку на ночь, та радостно сказала: «Когда я усну и проснусь, мне будет уже три! И тогда я стану такой большой!»

«И она была права. Действительно. Уже такая большая!» - заметила Пентус-Розиманнус.