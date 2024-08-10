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«Уже такая большая!» Кейт Пентус-Розиманнус празднует день рождения дочери

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Кейт Пентус-Розиманнус.
Кейт Пентус-Розиманнус. Фото: Madis Veltman / Postimees

Политик Кейт Пентус-Розиманнус, которая в середине июля стала матерью во второй раз, отмечает третий день рождения своего первенца. «Каждый божий день мы учимся с этой маленькой любознательной искоркой видеть и ценить жизнь по-новому», - радуется она.

Перевод: Елизавета Лынник

Дочь Кейт Пентус-Розиманнус и Райна Розиманнус Ити Лоретта родилась в 2021 году. В субботу она отмечает свой третий день рождения.

«Остроумная светская львица, увлеченный новатор языка, большой весельчак и самозабвенный исследователь мира», - описывает Кейт свою трехлетнюю дочь в посте в Instagram, где собраны различные клипы из повседневной жизни ребенка.

«Каждый божий день мы учимся с этой маленькой любознательной искоркой видеть и ценить жизнь по-новому!» - написала она.

Политик делится, что вчера вечером, читая дочери сказку на ночь, та радостно сказала: «Когда я усну и проснусь, мне будет уже три! И тогда я стану такой большой!»

«И она была права. Действительно. Уже такая большая!» - заметила Пентус-Розиманнус.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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