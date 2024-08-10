На этой неделе Налогово-таможенный департамент (MTA) начал проводить тщательный досмотр людей и товаров, следующих в Россию, что привело к увеличению очередей на пограничном пункте Нарва-Ивангород.
Для подписчиков
«Стоит ли приезжать в четыре часа утра?» Новый порядок таможенного контроля вызывает беспокойство у людей, пересекающих границу в Нарве
Полный таможенный контроль, введённый в четверг, создал огромные задержки, и теперь пересекающим границу следует готовиться к тому, что им, возможно, придется остаться на ночь в Нарве. Пограничный пункт работает с 7:00 до 23:00, и если кто-то не успевает перейти границу до закрытия, ему придется искать место для ночлега.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.