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«Стоит ли приезжать в четыре часа утра?» Новый порядок таможенного контроля вызывает беспокойство у людей, пересекающих границу в Нарве

Limon.ee
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Фото: Tairo Lutter

На этой неделе Налогово-таможенный департамент (MTA) начал проводить тщательный досмотр людей и товаров, следующих в Россию, что привело к увеличению очередей на пограничном пункте Нарва-Ивангород.

Полный таможенный контроль, введённый в четверг, создал огромные задержки, и теперь пересекающим границу следует готовиться к тому, что им, возможно, придется остаться на ночь в Нарве. Пограничный пункт работает с 7:00 до 23:00, и если кто-то не успевает перейти границу до закрытия, ему придется искать место для ночлега.

Для обмена информацией о пересечении границы создана группа в Facebook Граница НАРВА-ИВАНГОРОД, насчитывающая почти 78 000 участников, которые обсуждают ситуацию на границе.

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