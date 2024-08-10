«Стоит ли приезжать в четыре часа утра?» Новый порядок таможенного контроля вызывает беспокойство у людей, пересекающих границу в Нарве

Полный таможенный контроль, введённый в четверг, создал огромные задержки, и теперь пересекающим границу следует готовиться к тому, что им, возможно, придется остаться на ночь в Нарве. Пограничный пункт работает с 7:00 до 23:00, и если кто-то не успевает перейти границу до закрытия, ему придется искать место для ночлега.