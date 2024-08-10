Зюлейха Измайлова призналась, что в их семье произошло пополнение.
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У Зузу Измайловой пополнение в семье: «Я сдалась после нескольких лет уговоров»
Зюлейха Измайлова пошла навстречу желанию своих детей и взяла кота из приюта. «Решение принять кота в семью далось нелегко. Забота о трех детях и собаке уже была достаточно сложной задачей для меня и моего мужа», - признается политик и рассказывает, как собака и кот смогли поладить друг с другом.
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