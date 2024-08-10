«Она была не в себе»: в сети обсуждают странное поведение Кейт Мосс на показе

Супермодель 90-х Кейт Мосс заподозрили в употреблении наркотиков и алкоголя. Комментарии появились на сайте Daily Mail.

50-летняя Кейт Мосс посетила показ Dior Homme, который состоялся в Париже в рамках Недели мужской моды. Для светского мероприятия супермодель выбрала черный топ с декольте, серый жакет, шорты и туфли на каблуках. Звезде подиумов сделали макияж с черными стрелками и укладку.

Во время шоу Кейт Мосс вела себя достаточно странно. По информации журналистов, супермодель покачивала головой из стороны в сторону, постукивала каблуками и дергалась. Некоторые предположили, что звезда была в нетрезвом состоянии.

А накануне Кейт умудрилась упасть на ровном месте, да так, что ее пришлось поднимать очевидцам.

«Она явно нервничала и постоянно ерзала», «Ее зрачки больше моих тарелок, она 100% под чем-то», «Я думаю, она выпила пару-тройку рюмок!», «Да, у нее слишком широко открытые глаза», «Она была не в себе», — писали в комментариях.

В конце февраля супермодель 90-х стала лицом выпуска журнала Harper's Bazaar. Перед камерой Кейт Мосс позировала топлес в пестрой шубе в стиле жены мафиози, колготках, стрингах и красных туфлях с шипами. Знаменитость лежала на кресле, спустившись на пол ягодицами и ногами.