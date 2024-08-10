Кейт Миддлтон отказала королеве Елизавете II в исторической просьбе: детали

Кейт Миддлтон в свое время «пренебрегла историческим приглашением королевской семьи», нарушившим традицию. Об этом пишет Mirror.

Монаршие правила требовали, чтобы те, кто еще не женился на королевской персоне, были исключены из семейных праздников, таких как Рождество и Пасха. Поэтому Кейт обычно не участвовала в официальных королевских празднованиях с принцем Уильямом до декабря 2011 года. Это было первое Рождество пары после свадьбы.

Впрочем, королевский писатель Роберт Лейси рассказал, что покойная королева Елизавета II пригласила возлюбленную старшего внука на праздничное мероприятие до ее помолвки с Уильямом, но та отказалась. В своей книге «Битва братьев» эксперт вспомнил, что бабушка Уильяма нарушила традицию и впервые пригласила незарегистрированного партнера на традиционный семейный рождественский обед в 2006 году.

Впрочем, Кейт, которой на тот момент было 24 года, как сообщается, отклонила просьбу, которая стала исторической, ведь покойная королева практически не нарушала правил за 96 лет своей жизни. Принцесса Уэльская тогда решила, что «поедет в Сандрингем на Рождество только тогда, когда будет помолвлена».

На тот момент пара встречалась около пяти лет. А предложение Уильям сделал в 2010 году.

Интересно, что Меган Маркл разрешили присоединиться к королевскому Рождеству с принцем Гарри до свадьбы с ним в 2018 году.