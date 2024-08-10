Поклонники в замешательстве: известная эстонская группа внезапно ищет новую вокалистку

«Мы сделаем еще один концерт в августе, но потом, к сожалению, да...» - говорит Кердо Мёльдер, добавляя, что сотрудничество будет прекращено из-за разногласий. «Я не хочу больше ничего комментировать на эту тему. Бог тебе судья!» - говорит Яне Круусмаа, но в данный момент не называет причин своего ухода.