Поклонники в замешательстве: известная эстонская группа внезапно ищет новую вокалистку

В четверг группа Respekt неожиданно объявила в социальных сетях о том, что ищет новую солистку в свой коллектив.
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«Мы сделаем еще один концерт в августе, но потом, к сожалению, да...» - говорит Кердо Мёльдер, добавляя, что сотрудничество будет прекращено из-за разногласий. «Я не хочу больше ничего комментировать на эту тему. Бог тебе судья!» - говорит Яне Круусмаа, но в данный момент не называет причин своего ухода.
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