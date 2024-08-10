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Поклонники в замешательстве: известная эстонская группа внезапно ищет новую вокалистку

Катрин Луст Кетлин Крузе
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Фото: Aivar Kullamaa

В четверг группа Respekt неожиданно объявила в социальных сетях о том, что ищет новую солистку в свой коллектив. 

«Мы сделаем еще один концерт в августе, но потом, к сожалению, да...» - говорит Кердо Мёльдер, добавляя, что сотрудничество будет прекращено из-за разногласий. «Я не хочу больше ничего комментировать на эту тему. Бог тебе судья!» - говорит Яне Круусмаа, но в данный момент не называет причин своего ухода.

«Ищем талантливую певицу! Пожалуйста, поделитесь информацией. Предложите свою подругу с красивым и талантливым голосом!» - объявил солист группы Respekt Кердо Мёльдер в четверг днем на Facebook.

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