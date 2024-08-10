Шакиру заметили на свидании с неизвестным мужчиной

Певица была одета в полупрозрачное короткое платье и обувь на каблуках. Ее образ дополнили распущенные волосы и маленькая сумка. На протяжении свидания Шакира часто улыбалась своему спутнику, но его личность установить пока не удалось.

Ранее певицу подозревали в романе с 32-летней звездой сериала «Эмили в Париже» Люсьеном Лависконтом, а год назад многие были уверены, что она встречается с гонщиком Льюисом Хэмилтоном. Сама Шакира в интервью Rolling Stone рассказала, что после болезненного расставания с футболистом Жераром Пике, который изменил ей с 23-летней студенткой Кларой Чиа, пока не думает об отношениях.

Шакира и 37-летний Жерар Пике были вместе 11 лет. У пары двое сыновей: 11-летний Милан и девятилетний Саша. О расставании знаменитостей стало известно летом 2022 года, а поводом стала измена Жерара.

Шакира тяжело переживала распад отношений: она публично критиковала Пике и его новую девушку, а также записала песню о том, что стоит «двух 22-леток» и любимый «поменял Ferrari на Renault Twingo, а Rolex на Casio», проводя аналогию между люксовыми и бюджетными брендами.