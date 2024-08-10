Молодой девушке, которая 20 июля отправилась в Тарту на, казалось бы, безопасную косметическую процедуру, потребовалась экстренная медицинская помощь после посещения салона красоты, и теперь она находится на больничном в течение нескольких недель.
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Безобидная процедура закончилась ужасной травмой: жительница Тарту уже несколько недель находится на больничном
Перевод: Елизавета Лынник
Жительница Тарту Кетлин хотела пройти процедуру криолиполиза в области живота. Эта процедура коррекции фигуры, которая считается почти такой же эффективной, как липосакция. Считается, что это безболезненный и безопасный способ коррекции тех участков тела, где обычно скапливается жир.
Клиентка уже проходила эту процедуру пять лет назад и, поскольку опыт был положительным, решила пройти ее снова. Она выбрала салон красоты Tsikiita в центре Тарту. «Это очень эффективная, безболезненная процедура с длительным и стойким результатом, которая при воздействии холода позволяет избавиться от жировых отложений.Минусовая температура в сочетании с вакуумом творит чудеса и избавляет вас от лишних сантиметров. Обработка одной зоны занимает в среднем 1 час. Процедура абсолютно безопасна», - написано на сайте студии красоты.
На сайте салона также указаны противопоказания, при которых нельзя проводить жиросжигание: проблемы со свертываемостью крови, беременность и кормление грудью, некоторые кожные заболевания и чувствительность к холоду. У Кетлин нет ни одного из этих осложнений, и по просьбе косметолога она подписала в салоне бумагу, подтверждающую, что она здорова и не страдает ни одним из этих заболеваний.
Когда началась процедура, первые три минуты клиентка чувствовала резкую боль на коже, но это, как предполагалось, нормально. Затем боль исчезла. Косметолог оставил клиентку и время от времени проверял ее состояние. «Она постоянно спрашивала меня о самочувствии, но в тот момент мы оба ничего не подозревали», - рассказывает Кетлин, описывая начало последующего ада.
Когда процедура закончилась и пришло время снимать аппарат для криолиполиза с живота, оказалось, что кожа под ним была похожа на кубик льда, и аппарат пришлось аккуратно снять с кожи массирующими движениями. Ошеломленная сотрудница салона красоты сразу же позвонила своему начальнику и рассказала о случившемся, но ей сказали, что это несерьезно и не стоит беспокоиться.
Вечером по дороге домой у клиентки появились простудные болячки на животе, и она связалась с салоном через Facebook. Ей ответили, что это нормально и что каждому организму требуется время на восстановление, и все люди разные.
На следующий день клиентка не смогла больше терпеть боль и обратилась в отделение неотложной помощи клиники Тартуского университета. Диагноз был страшным: обморожение второй степени. На животе женщины появились большие волдыри, она испытывала сильную боль, и в клинике ей дали больничный на месяц.
Согласно переписке между салоном красоты Tsikiita и клиенткой, вины салона в работе не было, и после длительной переписки они согласились возместить стоимость услуги.
«Но я останусь без работы на несколько недель, у меня могут остаться шрамы на всю жизнь, кто за это заплатит?» - размышляет Кетлин. Первые несколько недель ей также запрещали любые водные процедуры, включая регулярный душ, и перевязывали раны несколько раз в неделю.
Через пару недель поврежденная кожа почернела и начала отслаиваться. Ей до сих пор приходится носить под одеждой пластыри, чтобы не повредить нежную кожу и не пораниться.
Студия красоты расследует случившееся
Мы выяснили, был ли человек, проводивший криолиполиз, должным образом обучен и что могло пойти не так. В группе Facebook, обсуждающей эту проблему, также был опубликован скриншот с сайта салона, где описание услуги якобы было удалено, но все еще было доступно в системе бронирования. С журналистом также связалась Марика, которая также получила серьезное обморожение во время аналогичной процедуры в том же салоне в апреле.
Представитель салона красоты признается, что действительно с одной из их клиенток произошла такая неприятная история, и сотрудники салона также очень обеспокоены. «В нашем салоне без соответствующей подготовки и обучения невозможно оказывать услугу. Каждый клиент персонально информируется о рисках и противопоказаниях криопроцедуры. Клиента информируют об услуге и ставят подпись, подтверждающую это. Услуга и информация по-прежнему доступны и размещены на сайте», - заявил представитель салона красоты.
«Мы общались с клиентом сразу после процедуры. На данном этапе мы не можем точно сказать, были ли у него противопоказания к процедуре или есть основания полагать, что он неправильно выполнил инструкции/советы, данные после услуги. В этой ситуации будет разбираться наш официальный представитель», - добавил он.
Настрой Департамента здоровья серьезный
По словам Имре Кааса, руководителя отдела коммуникаций Департамента здравоохранения, 29.07.2024 Южный региональный отдел Департамента здоровья начал процедуру национального надзора в связи с жалобой, полученной от заявителя, который сообщил о возможном ущербе здоровью после процедуры в салоне красоты.
По словам Кааса, Департамент здоровья ранее уже придерживался позиции, что криолиполиз является медицинской процедурой и, следовательно, попадает под сферу медицинских услуг. Процедура может проводиться только медицинским работником и должна осуществляться в учреждении, имеющем лицензию на оказание специализированной медицинской помощи.
Таким образом, в случае эстетических нехирургических медицинских процедур необходимо помнить, что это медицинская услуга, которая может быть оказана только специалистом. Распространенные процедуры, которые ошибочно считаются эстетическими, но являются медицинскими услугами, перечислены на сайте Совета здравоохранения.
К медицинским процедурам относятся, например:
- Все процедуры, основанные на инъекциях (например, инъекции ботулотоксина, филлеры, мезотерапия);
- Лазерные процедуры: лазерное удаление татуировок, удаление пигментации кожи/капилляров/других кожных образований;
- Другие инвазивные процедуры: например, карбокситерапия, склеротерапия вен, микродермабразия (при проникновении глубже или 0,2 мм вокруг носа и глаз, 0,5 мм на остальных участках лица и шеи и 1 мм на остальных участках тела), химический пилинг кожи (средний и глубокий), нитевая эпиляция, глубокая дермабразия.
Поэтому Департамент здоровья рекомендует перед процедурой убедиться, что у поставщика есть соответствующая лицензия медицинского работника. Вы можете проверить наличие лицензии, обратившись за ней в реестр поставщиков медицинских услуг, а также проверить, является ли поставщик медицинских услуг медицинским работником, зарегистрированным в национальном реестре.
Медицинские рекомендации для клиентов
- Чтобы избежать нежелательных результатов, стоит заранее ознакомиться с биографией врача - его образованием, подготовкой и предыдущим опытом.
- Также следует узнать больше о процедуре, ее возможных побочных эффектах, послеоперационном уходе, а также рассказать о медицинских показаниях и аллергии. Важно проявлять инициативу и спрашивать информацию о показаниях и противопоказаниях.
- Сертификат специалиста - это один из способов убедиться в том, что поставщик косметических услуг обладает не только профессиональными навыками, но и широкими и необходимыми знаниями в соответствующей области. Обязательно стоит проверить квалификацию специалиста в профессиональном реестре и убедиться в его обучении.
- Салоны красоты имеют право проводить только те процедуры, которые не связаны с лечением и хирургической коррекцией косметических дефектов.
Если вы не уверены, что услуги, которые вы предлагаете своим клиентам, могут потребовать лицензии на оказание медицинских услуг и медицинских знаний, вы можете обратиться за информацией в Департамент здоровья.
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