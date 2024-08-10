Безобидная процедура закончилась ужасной травмой: жительница Тарту уже несколько недель находится на больничном

Когда процедура закончилась и пришло время снимать аппарат для криолиполиза с живота, оказалось, что кожа под ним была похожа на кубик льда, и аппарат пришлось аккуратно снять с кожи массирующими движениями. Ошеломленная сотрудница салона красоты сразу же позвонила своему начальнику и рассказала о случившемся, но ей сказали, что это несерьезно и не стоит беспокоиться.

Вечером по дороге домой у клиентки появились простудные болячки на животе, и она связалась с салоном через Facebook. Ей ответили, что это нормально и что каждому организму требуется время на восстановление, и все люди разные.

В группе Facebook, в которой собраны профессионалы в области красоты, было отмечено, что на фотографии видна открытая кожа. Фото: Erakogu

На следующий день клиентка не смогла больше терпеть боль и обратилась в отделение неотложной помощи клиники Тартуского университета. Диагноз был страшным: обморожение второй степени. На животе женщины появились большие волдыри, она испытывала сильную боль, и в клинике ей дали больничный на месяц.

Согласно переписке между салоном красоты Tsikiita и клиенткой, вины салона в работе не было, и после длительной переписки они согласились возместить стоимость услуги.

«Но я останусь без работы на несколько недель, у меня могут остаться шрамы на всю жизнь, кто за это заплатит?» - размышляет Кетлин. Первые несколько недель ей также запрещали любые водные процедуры, включая регулярный душ, и перевязывали раны несколько раз в неделю.