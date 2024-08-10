Итальянские шеф-повара рассказали, что туристам никогда не стоит заказывать в местных ресторанах

Этторе, тем временем, добавляет: если вы все же заказываете спагетти, определенно никогда не ешьте их ложкой.

Перебор со специями и заправками

Любители острых ощущений могут с гордостью выбрать самое сложное по звучанию блюдо в меню во время отпуска, но вряд ли это будет самый аутентичный выбор.

Этторе говорит, что итальянские повара никогда «не добавляют много специй или начинок в пасту или пиццу».

«Мы ценим естественный вкус ингредиентов. Так что чем проще, тем лучше», - добавляет шеф-повар.

«Мы любим салаты, но настоящий ресторан использовал бы хороший выбор овощей, которым не нужно было бы слишком много заправок, кремов и т. д., потому что вы не хотите покрывать ими свежий и изумительно качественный помидор. Оливкового масла первого отжима и немного соли более чем достаточно», - соглашаются с ним в La Mia Mamma.

Салат «Цезарь»

Популярный по всему миру салат «Цезарь» отсутствует в меню настоящих итальянских ресторанов. И, как добавляет Этторе, «для нас салат - это всего лишь гарнир к основному блюду», а не закуска.

Хлеб с оливковым маслом и уксусом

Любите замачивать кусок свежего хлеба в уксусе или масле перед едой? Это не по-итальянски. Традиционный ресторан встретит гостей «хлебной корзиной и гриссини (хлебными палочками)», - объясняют в La Mia Mamma.

Чесночный хлеб

Этторе говорит, что многие туристы «верят, что такие блюда, как чесночный хлеб, являются настоящими итальянскими творениями, но это в основном американо-итальянские творения».

Пицца пепперони

Это любимое блюдо многих туристов, но вам следует «бежать», если вы видите в меню пиццу пепперони, говорят в La Mia Mamma.

По их словам, традиционная пицца с колбасками в Италии называется «diavola» и использует «слегка острую салями».

Феттучини Альфредо

«До переезда в Лондон я никогда не слышал об этом блюде в Италии», -говорит шеф-повар ресторана Archway в Баттерси Лоренцо Нигро.

Этторе добавляет, что итальянцы не стали бы есть феттучини с соусом альфредо, поскольку они избегают «чрезмерно жирных блюд из пасты с густыми сливочными соусами».