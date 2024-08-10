Итальянские шеф-повара рассказали, что туристам никогда не стоит заказывать в местных ресторанах
Капучино не вовремя
Изобретенный в Италии в 1901 году пенистый кофе является популярным продуктом во всем мире, но многие люди пьют его совершенно неправильно.
Вы наверняка хотя бы раз слышали фразу «Никогда не заказывайте капучино в Италии». Оказывается, это далеко не единственный «гастрономический грех», присущий туристам, приезжающим на отдых в эту популярную среди гурманов страну.
«Одна из самых больших ошибок - это заказать капучино после еды или днем. Итальянцы обычно пьют капучино только в качестве утреннего напитка», - поясняет итальянский шеф-повар гранд-отеля Villa Serbelloni Этторе Боккья.
Спагетти болоньезе
Хотя это одно из самых популярных блюд в мире, в ресторанах Италии просить его приготовить не стоит.
«Иногда туристы ожидают в меню определенные блюда, например, спагетти болоньезе или спагетти с фрикадельками, которые обычно не встречаются в настоящей итальянской кухне. Мы просто не едим такое сочетание продуктов. Для соуса болоньезе мы используем другие виды пасты, в основном яичное тесто, такое как тортеллини, равиоли, каннеллони, лазанью и пасту из семейства тальятелл», - говорит Этторе.
Добавление неправильного сыра в карбонару
Настоящий итальянский ресторан подает карбонару с сыром пекорино, а не с пармезаном, и с гуанчиале (свиная щека), а не с панчеттой (свиная грудинка).
«Излишне говорить - никаких сливок, курицы, грибов и т. д.», - предупреждают шеф-повара из итальянского ресторана La Mia Mamma в Лондоне.
Этторе, тем временем, добавляет: если вы все же заказываете спагетти, определенно никогда не ешьте их ложкой.
Перебор со специями и заправками
Любители острых ощущений могут с гордостью выбрать самое сложное по звучанию блюдо в меню во время отпуска, но вряд ли это будет самый аутентичный выбор.
Этторе говорит, что итальянские повара никогда «не добавляют много специй или начинок в пасту или пиццу».
«Мы ценим естественный вкус ингредиентов. Так что чем проще, тем лучше», - добавляет шеф-повар.
«Мы любим салаты, но настоящий ресторан использовал бы хороший выбор овощей, которым не нужно было бы слишком много заправок, кремов и т. д., потому что вы не хотите покрывать ими свежий и изумительно качественный помидор. Оливкового масла первого отжима и немного соли более чем достаточно», - соглашаются с ним в La Mia Mamma.
Салат «Цезарь»
Популярный по всему миру салат «Цезарь» отсутствует в меню настоящих итальянских ресторанов. И, как добавляет Этторе, «для нас салат - это всего лишь гарнир к основному блюду», а не закуска.
Хлеб с оливковым маслом и уксусом
Любите замачивать кусок свежего хлеба в уксусе или масле перед едой? Это не по-итальянски. Традиционный ресторан встретит гостей «хлебной корзиной и гриссини (хлебными палочками)», - объясняют в La Mia Mamma.
Чесночный хлеб
Этторе говорит, что многие туристы «верят, что такие блюда, как чесночный хлеб, являются настоящими итальянскими творениями, но это в основном американо-итальянские творения».
Пицца пепперони
Это любимое блюдо многих туристов, но вам следует «бежать», если вы видите в меню пиццу пепперони, говорят в La Mia Mamma.
По их словам, традиционная пицца с колбасками в Италии называется «diavola» и использует «слегка острую салями».
Феттучини Альфредо
«До переезда в Лондон я никогда не слышал об этом блюде в Италии», -говорит шеф-повар ресторана Archway в Баттерси Лоренцо Нигро.
Этторе добавляет, что итальянцы не стали бы есть феттучини с соусом альфредо, поскольку они избегают «чрезмерно жирных блюд из пасты с густыми сливочными соусами».