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ОПАСНАЯ ВЫХОДКА Поджог здания в Таллинне: подозревают подростков

Трийн Роос
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Фото: Erakogu

В пятницу вечером на улице Асула в Таллинне загорелось заброшенное здание. «Это похоже на проделку подростков», - говорит пресс-секретарь Спасательного департамента.

Перевод: Елизавета Лынник

Вечером 9 августа  Вечером в группе в Facebook Expats in Tallinn, Estonia появился пост, в котором проживающий в Эстонии иностранец сообщил, что несколько детей устроили пожар в районе Китсекюла. 

Публикация в Facebook.
Публикация в Facebook. Фото: Ekraanitõmmis.

«Теперь в окрестностях пахнет дымом», - написал мужчина. Спасательный департамент подтверждает, что в пятницу вечером в районе Китсекюла произошел пожар. «На улице Асула загорелся старый заброшенный дом. Людей внутри не было. Пожарные потушили огонь. По словам очевидцев, двоих мальчиков видели убегающими от здания», - сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента.

«Прохожим удалось сфотографировать этих мальчиков. Полиция занимается расследованием этого случая. На данный момент это действительно похоже на проделку подростков», - добавил он.

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