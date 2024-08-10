ОПАСНАЯ ВЫХОДКА Поджог здания в Таллинне: подозревают подростков

Перевод: Елизавета Лынник

Вечером 9 августа Вечером в группе в Facebook Expats in Tallinn, Estonia появился пост, в котором проживающий в Эстонии иностранец сообщил, что несколько детей устроили пожар в районе Китсекюла.

Публикация в Facebook. Фото: Ekraanitõmmis.

«Теперь в окрестностях пахнет дымом», - написал мужчина. Спасательный департамент подтверждает, что в пятницу вечером в районе Китсекюла произошел пожар. «На улице Асула загорелся старый заброшенный дом. Людей внутри не было. Пожарные потушили огонь. По словам очевидцев, двоих мальчиков видели убегающими от здания», - сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента.

«Прохожим удалось сфотографировать этих мальчиков. Полиция занимается расследованием этого случая. На данный момент это действительно похоже на проделку подростков», - добавил он.