В пятницу вечером на улице Асула в Таллинне загорелось заброшенное здание. «Это похоже на проделку подростков», - говорит пресс-секретарь Спасательного департамента.
ОПАСНАЯ ВЫХОДКА ⟩ Поджог здания в Таллинне: подозревают подростков
Перевод: Елизавета Лынник
Вечером 9 августа Вечером в группе в Facebook Expats in Tallinn, Estonia появился пост, в котором проживающий в Эстонии иностранец сообщил, что несколько детей устроили пожар в районе Китсекюла.
«Теперь в окрестностях пахнет дымом», - написал мужчина. Спасательный департамент подтверждает, что в пятницу вечером в районе Китсекюла произошел пожар. «На улице Асула загорелся старый заброшенный дом. Людей внутри не было. Пожарные потушили огонь. По словам очевидцев, двоих мальчиков видели убегающими от здания», - сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента.
«Прохожим удалось сфотографировать этих мальчиков. Полиция занимается расследованием этого случая. На данный момент это действительно похоже на проделку подростков», - добавил он.