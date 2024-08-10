Олимпиада 2024: звезда Симона Байлз сделала себе шикарный подарок в Париже

Американская гимнастка, 7-кратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира Симона Байлз, которая по праву считается настоящей звездой Олимпиады 2024, сделала себе роскошный подарок в честь своей победы.

Как пишет Page Six, Симона Байлз отпраздновала свое звание самой титулованной гимнастки в истории, купив себе новую сумочку Hermès.

В пятницу 11-кратная олимпийская медалистка поделилась снимками своих дорогих покупок в своей истории в Instagram.

Байлз опубликовала изображение из магазина Hermès в Париже, где полка была заставлена ​​сумками Birkin и кошельками Kelly разных нейтральных оттенков, размеров и кожи, включая кожу страуса и аллигатора, стоимость которых может достигать шестизначных цифр, в зависимости от модели.

Фото: Скриншот из истории в Instagram/simonebiles

Байлз не показала своим поклонникам настоящую сумку, которую она приобрела, хотя подписала фотографию смайликами и плачущими эмодзи, показывая подписчикам в Instagram, как она рада своему новому аксессуару.