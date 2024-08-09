Гарри тоже получил: Меган Маркл сорвалась во время эфира и набросилась на ведущую

Как пишет издание Mirror, пара дала интервью Джейн Поли на канале CBS Sunday Morning в Америке, а во время выступления на GB News королевский писатель Анджела Левин поделилась своим мнением об интервью Сассексов, заявив, что герцогиня «кричала» и «очень раздражалась» после интервью.

В интервью CBS Джейн Поли расспросила Меган о ее ранее раскрытых суицидальных мыслях, о которых она рассказала в разговоре с Опрой Уинфри. Несмотря на то, что Меган призналась, что «не ожидала» этого вопроса, Анджела заявила, что после этого Меган была «далека от счастья».

Анджела заявила: «После окончания интервью она, очевидно, кричала на продюсеров, очень, очень раздраженная тем, о чем они ее спросили». Ведущая также сама обратилась тогда к продюсерам, добавив, что они не должны были делать этого с Меган, потому что она все контролирует. «Но вы могли видеть, что она не могла сдержать свой гнев, свою ярость», - рассказывает она.

«Точно так же, как во время интервью, так и после него, она не хотела, чтобы говорил Гарри. Она смотрела на него такими суровыми глазами и с таким ужасным выражением лица, потому что, я полагаю, она не хотела, чтобы он говорил», - поделилась подробностями она.