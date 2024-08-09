СКОЛЬКО? Попытка номер два! На продажу вновь выставлен дом президента Рюйтеля в Нымме

В середине июня государство выставило на продажу здание с богатой историей по адресу Кааре, 10 в Нымме, где долгое время жил президент Арнольд Рюйтель. Стартовая цена составляла 585 000 евро. Аукцион закончился 30 июля, но предложений так и не поступило, и дом так и не продали.

2 августа Riigi Kinnisvara AS опубликовала новое объявление, и на этот раз дом был выставлен на продажу за 526 500 евро, то есть первоначальная цена была снижена на 10 процентов. Сумма залог также была уменьшена. Теперь депозит составляет 10 000 евро вместо 25 000 евро.

Аукцион завершится в 14.00 26 августа 2024 года.

Дом по адресу Кааре, 10 в Нымме. Фото: Riigi Kinnisvara AS

Жилой дом по адресу Кааре, 10 расположен недалеко от парка Вабадузе, школы Рахумяэ и болота Пяэскюля. Это двухэтажный каменный дом площадью 298,1 квадратных метра.

На первом этаже расположены четыре комнаты (столовая, гостиная, кабинет, спальня), кухня, подсобное помещение, туалет, прихожая, лестница и терраса. На втором этаже находятся три комнаты с гардеробами, ванная комната, туалет, лестница. На цокольном этаже есть гараж, сауна, душевая, кладовая, подсобное помещение, туалет и котельная с отдельным входом.

Участок огорожен, есть собственный сад, высокие сосны и разнообразные кустарники. Ворота для автомобиля управляются дистанционно.

Смотрите объявление о продаже ЗДЕСЬ!

Расходы на содержание дома. Фото: Riigi Kinnisvara AS