Вы никогда не опоздаете на самолет: эксперт по путешествия дал несколько бесценных советов

Впрочем, нередко пассажиры опаздывают на рейсы из-за собственных ошибок и беспечности. И такие задержки могут очень дорого обойтись - от повторной покупки билетов до перебронирования отеля. А порой и вовсе может дойти до отмены всего отпуска.

Специалист по корпоративным коммуникациям авиакомпании Wizz Air Андраш Радо дал несколько полезных советов, как избежать таких ситуаций, всегда вовремя прибывая на свой рейс.

Регистрация на рейс онлайн

Прежде всего, он призвал пассажиров регистрироваться онлайн за несколько дней до вылета. Это избавит от многочасовых ожиданий в очереди на стойку регистрации, особенно в часы пик.

Более того, это позволит вам чуть дольше поспать перед ранним рейсом.

После регистрации на рейс следует обязательно загрузить посадочный талон на телефон, причем сделать это стоит заранее. Таким образом, вы не потеряете его и не будете задерживаться у выхода на посадку.

«Вы всегда можете сохранить бумажную копию, но лучше иметь цифровую резервную копию», - подытожил эксперт.

Приезд в аэропорт заранее

Приезжать в аэропорт представитель Wizz Air советует заблаговременно - лучше всего за три часа до вылета.

«Обязательно заранее спланируйте свой маршрут, учтите любые пробки и следите за новостями о времени вашего рейса», - добавляет он.

Контроль времени