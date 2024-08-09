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«Каждый найдет свое, но что-то специфичное»: жители и гости Таллинна поделились впечатлениями от фестиваля уличной еды

Елизавета Лынник Константин Седнев
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В пятницу, 9 августа, на Таллинском Певческом поле стартовал ежегодный фестиваль уличной еды. Но какие же первые впечатления у гостей фестиваля и какие места они для себя открыли? Смотрите видео! 

По словам представителя фестиваля, уже в пятый раз Food Truck Festival предлагает познакомиться как с уже известными и всеми любимыми передвижными кафе и ресторанами, так и с совершенно новыми точками.

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