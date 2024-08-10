ГОРОСКОП НА 10 АВГУСТА Рыбы будут сохранять спокойствие, несмотря ни на что, а Весам будет казаться, что нет ничего невозможного

Люди, прежде легко находившие общий язык, сегодня могут ссориться из-за мелочей и шумно выяснять отношения. Но это не помешает им сохранить взаимную симпатию. Все разногласия вскоре забудутся, о прежних спорах никто не захочет вспоминать.

Овен

Отличный день, яркий и вдохновляющий. Можно браться за совершенно новые дела: вы мгновенно разбираетесь в том, что другим кажется сложным, не допускаете серьезных ошибок. Легко завязываются полезные знакомства. Если вам понадобятся помощники и союзники, вы их быстро найдете. Что может беспокоить, так это ваше собственное настроение. Оно может портиться из-за любого пустяка. Старайтесь обращать внимание на приятные события, искать поводы для радости, а к мелким неприятностям относиться философски.

Телец

День не самый простой, но все же удачный. Не ждите легких побед: скорее всего, вам придется потрудиться, чтобы вовремя справиться со всеми делами. В поездках возможны неожиданные задержки, мелкие неприятности и досадные недоразумения. Но особенно расстраиваться не стоит. Вы наверняка придумаете, как найти выход из любой неоднозначной ситуации и даже извлечь из нее пользу. Друзья сегодня порадуют вас хорошими новостями и интересными предложениями. Хорошо строить планы на будущее вместе с теми, кто разделяет ваши цели и интересы: это вдохновляет.

Близнецы