Многие события, которые приносит этот день, трудно будет сразу оценить правильно. То, что на первый взгляд кажется проблемой, может вскоре превратиться в возможность, которой захочется воспользоваться. Поэтому не спешите расстраиваться, если что-то не получается или просто идет не по плану, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 10 АВГУСТА ⟩ Рыбы будут сохранять спокойствие, несмотря ни на что, а Весам будет казаться, что нет ничего невозможного
Люди, прежде легко находившие общий язык, сегодня могут ссориться из-за мелочей и шумно выяснять отношения. Но это не помешает им сохранить взаимную симпатию. Все разногласия вскоре забудутся, о прежних спорах никто не захочет вспоминать.
Овен
Отличный день, яркий и вдохновляющий. Можно браться за совершенно новые дела: вы мгновенно разбираетесь в том, что другим кажется сложным, не допускаете серьезных ошибок. Легко завязываются полезные знакомства. Если вам понадобятся помощники и союзники, вы их быстро найдете. Что может беспокоить, так это ваше собственное настроение. Оно может портиться из-за любого пустяка. Старайтесь обращать внимание на приятные события, искать поводы для радости, а к мелким неприятностям относиться философски.
Телец
День не самый простой, но все же удачный. Не ждите легких побед: скорее всего, вам придется потрудиться, чтобы вовремя справиться со всеми делами. В поездках возможны неожиданные задержки, мелкие неприятности и досадные недоразумения. Но особенно расстраиваться не стоит. Вы наверняка придумаете, как найти выход из любой неоднозначной ситуации и даже извлечь из нее пользу. Друзья сегодня порадуют вас хорошими новостями и интересными предложениями. Хорошо строить планы на будущее вместе с теми, кто разделяет ваши цели и интересы: это вдохновляет.
Близнецы
Вы нетерпеливы и настойчивы, стараетесь как можно быстрее осуществить все, что задумали. Из-за этого порой возникают неприятные ситуации. Окружающие порой не успевают за вами или не могут понять, почему вы действуете так, а не иначе. Но все острые углы удается сгладить. Часто вам помогает в этом чувство юмора. Лучше отложить обсуждение сложных вопросов, особенно тех, что касаются не только вас, но и ваших близких. Решение, которое понравится всем, вряд ли лежит на поверхности, – а пока вы будете искать его, обнаружится немало поводов для взаимных претензий.
Рак
Благоприятный день для начала новых дел. Вы чувствуете, что способны справиться с решением многих задач, и тут интуиция не ошибается. Многим Ракам помогает опыт, полученный раньше; благодаря ему представители знака не допускают даже мелких ошибок. Вы очень хорошо ладите с людьми. День отлично подходит для встречи с тем, кому вы хотели бы понравиться – и неважно, будет ли эта встреча деловой, дружеской или романтической. Вторая половина дня обещает приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся кого-то из родственников.
Лев
Подходящий день для серьезных дел, которых у вас немало. Можно справиться с тем, что прежде не получалось. Для этого нужно будет проявить инициативу, и вы обязательно сделаете это вовремя. Хорошо проходят деловые переговоры, вы способны любого заинтересовать своими идеями. Вероятны приятные неожиданности, сюрпризы и подарки судьбы. Вы стараетесь использовать любую возможность, чтобы добиться успеха, и ваши смелые эксперименты оказываются удачными. Окружающие смотрят на вас с восхищением, кто-то может влюбиться с первого взгляда.
Дева
Вряд ли первая половина дня будет совершенно безоблачной. Вероятны разногласия, порой вы даже с близкими спорите из-за пустяков. Но с каждым часом ситуация меняется к лучшему, появляется больше поводов для радости, открываются новые возможности. Середина дня подходит для составления официальных документов, обращения в государственные организации. Удается быстро преодолеть любые бюрократические препоны. Вечер подходит для общения с людьми, которые вам особенно дороги и близки по духу. Можно говорить о важных вещах, делиться тем, что у вас на душе.
Весы
Может казаться, что для вас нет ничего невозможного. И это не так уж далеко от истины: сегодня у вас действительно очень многое получается хорошо. Быстро решаются сложные задачи, вы отлично справляетесь там, где другие потерпели неудачу и отступили. Смело делитесь своими идеями; они наверняка получат поддержку. День подходит для откровенного разговора с человеком, который вам особенно дорог. Можно положить конец недопониманию, понять, что на душе у каждого. Многие Весы разберутся в собственных чувствах и желаниях, почувствуют себя гораздо увереннее.
Скорпион
Первая половина дня сложится удачно, если вы не станете торопиться. День требует обдуманных поступков, взвешенных слов. Не стоит идти на поводу у эмоций, особенно негативных. А вот к советам стоит прислушаться, особенно если их дают старые знакомые. Часто они замечают то, на что вы не обратили внимания. Вторая половина дня – время вернуться к незавершенным делам, постараться исправить старые ошибки. Может быть полезно подумать о прошлом: это часто помогает решить, что делать дальше. Вечер лучше посвятить спокойным и неутомительным занятиям; это позволит избежать переутомления и бессонницы.
Стрелец
Непросто сохранять спокойствие в начале дня. Это время, когда любой пустяк может выбить вас из колеи. Не всегда даже старые знакомые понимают вас правильно, а с новыми порой бывает очень трудно найти общий язык. Но влияние позитивных тенденций быстро усиливается, жизнь налаживается, а общаться с окружающими становится проще. Вторая половина дня будет благоприятной и легкой. Она отлично подходит для реализации смелых планов. Возможно, окружающие не поддержат их – но наверняка будут в восхищении, когда вы добьетесь успеха.
Козерог
Первая половина дня, скорее всего, пройдет в сомнениях и размышлениях. Это время, когда легко зацепиться за любой пустяк, надолго задуматься о том, что в принципе не имеет значения. Из-за этого вы рискуете упустить из виду что-то действительно важное. Позже наступит совсем другое время. Нужно будет действовать быстро, чтобы добиться успеха. Вы блестяще справитесь с решением непростой задачи, найдете ответ на вопрос, который в последнее время беспокоил многих. Возможна необычная встреча. Она произведет на вас сильное впечатление, запомнится надолго.
Водолей
Запаситесь терпением, оно вам сегодня понадобится. Редко что-то сразу получается так, как нужно; обычно приходится предпринять несколько попыток, чтобы получить результат. Вы не сдаетесь и, в общем, неплохо справляетесь, хотя вам никто не помогает. Утро будет сложным, но со временем ситуация изменится к лучшему. Ближе к вечеру поддержка звезд станет уже очень ощутимой. Именно в это время вас ждет важное дело или встреча, которая может сыграть важную роль в вашей жизни. Возможны какие-то приятные сюрпризы, удачные совпадения.
Рыбы
Вы сохраняете спокойствие, что бы ни происходило. Окружающих это удивляет: они привыкли к тому, что вы остро реагируете на любые события. Удается произвести хорошее впечатление на тех, кто прежде был о вас невысокого мнения. Недавние недоброжелатели поймут, как сильно ошибались, и встанут на вашу сторону. День подходит для того, чтобы заниматься сложными и важными делами. Вы быстро понимаете, как достичь успеха там, где другие топчутся на месте. Неудивительно, что знакомые часто обращаются к вам за советами и даже следуют им.