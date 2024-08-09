ВИДЕО Урмас Сыырумаа получил необыкновенную возможность во время олимпийского теннисного матча: я оказался в нужное время в нужном месте

Урмас Сыырумаа стал гостем программы «Студия Олимпиады» на Kanal 2, где, в частности, рассказал, что ему удалось посидеть на трибуне рядом с семьей Новака Джоковича во время теннисного матча. Так ему удалось получить частичку эмоций, когда звезда тенниса выиграл золотую медаль на Олимпиаде.

«Я знаю Джоковича уже 15 лет и хорошо знаком с его братом Марко», - сказал Сыырумаа. Говоря об эмоциях на трибунах, президент Эстонского олимпийского комитета отметил, что завоевать медаль - это одно, а победить от имени своей страны - совсем другое. «Это великое дело!»

Но как Сыырумаа удалось сесть так близко к звезде тенниса? «На самом деле я должен был сидеть немного сзади, там должен был сидеть президент Сербии», - рассказал Сыырумаа. Однако, поскольку место находилось на солнцепеке, его якобы попросили поменяться, чтобы президент мог сесть в тени. «Они спросили: молодые люди, может быть, вы пойдете на солнце, а я, пожилой человек, пойду туда, в тень», - вспоминает Сыырумаа слова президента. «Конечно, когда игра началась, они опустили большую крышу, так что я тоже оказался в тени», - говорит он со смехом.