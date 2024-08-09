ГАЛЕРЕЯ Столичный «Попугайный рай» отмечает свой день рождения: в конце месяца ждем пополнения

Еще в прошлом году на открытии контактного мини-зоопарка директор «Попугайного рая» Вадим Дмитриев рассказал о том, что идея открыть уникальное место с пернатыми появилась у двух его товарищей. «У одного из них в детстве жил попугайчик, но друг всегда мечтал о Жако. Родители не разрешали, но когда товарищ повзрослел, они с другом решили открыть такое чудесное заведение у нас в Таллинне», - рассказал тогда Вадим редакции Limon.ee.