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ГАЛЕРЕЯ Столичный «Попугайный рай» отмечает свой день рождения: в конце месяца ждем пополнения

Седа Дунгурова
, репортер
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Сегодня ровно год, как в Таллинне открылся первый в Эстонии контактный мини-зоопарк «Попугайный рай». Портал Limon.ee побывал в гостях у пернатых и узнал о самых запоминающихся моментах работы живого уголка. Смотрите галерею!

Еще в прошлом году на открытии контактного мини-зоопарка директор «Попугайного рая» Вадим Дмитриев рассказал о том, что идея открыть уникальное место с пернатыми появилась у двух его товарищей. «У одного из них в детстве жил попугайчик, но друг всегда мечтал о Жако. Родители не разрешали, но когда товарищ повзрослел, они с другом решили открыть такое чудесное заведение у нас в Таллинне», - рассказал тогда Вадим редакции Limon.ee.

Спустя год «Попугайный рай» продолжает пользоваться популярностью как у местных жителей, так и у гостей столицы. Вадим даже вспоминает один забавный случай, когда гостей из Индии перед посещением комнаты с яркими птицами попросили надеть бахилы. «Они их стали надевать на голову сначала. А когда сотрудница попыталась объяснить посетителям, что бахилы надо надеть на ноги, гости сняли обувь и стали надевать бахилы на босые ноги», - с улыбкой вспоминает директор.

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