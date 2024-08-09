ГАЛЕРЕЯ Столичный «Попугайный рай» отмечает свой день рождения: в конце месяца ждем пополнения

Сегодня ровно год, как в Таллинне открылся первый в Эстонии контактный мини-зоопарк «Попугайный рай». Портал Limon.ee побывал в гостях у пернатых и узнал о самых запоминающихся моментах работы живого уголка. Смотрите галерею!
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Еще в прошлом году на открытии контактного мини-зоопарка директор «Попугайного рая» Вадим Дмитриев рассказал о том, что идея открыть уникальное место с пернатыми появилась у двух его товарищей. «У одного из них в детстве жил попугайчик, но друг всегда мечтал о Жако. Родители не разрешали, но когда товарищ повзрослел, они с другом решили открыть такое чудесное заведение у нас в Таллинне», - рассказал тогда Вадим редакции Limon.ee.
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