Вчера в Рапла в небе видели густой черный дым, что вызвало страх у местных жителей. Представитель Спасательного департамента Марис Мооритс сообщила, что загорелся мазут, просочившийся из старого топливного резервуара.
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«Упала ракета?» Жители одного из городов Эстонии заметили облако черного дыма над больницей
«Знакомый прислал, что там происходит? Не упала ли сюда уже какая-то ракета... Беспокойные времена», - поделились в Facebook-группе Raplamaa rahvas фотографией, на которой видно, как поднимается черный дым.
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