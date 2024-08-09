«Упала ракета?» Жители одного из городов Эстонии заметили облако черного дыма над больницей

«Знакомый прислал, что там происходит? Не упала ли сюда уже какая-то ракета... Беспокойные времена», - поделились в Facebook-группе Raplamaa rahvas фотографией, на которой видно, как поднимается черный дым.

В комментариях началось оживленное обсуждение. «Ракета, ну да, ведь за этим местом действительно находится единственное военное учреждение в Рапла», - отметил один, имея в виду, что дым на самом деле поднимается со стороны больницы, проводя параллель с бомбардировкой детской больницы в Украине.