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Какая кошечка! Сальма Хайек опубликовала милое видео

Limon.ee
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Сальма Хайек.
Сальма Хайек. Фото: SARAH MEYSSONNIER

Американская актриса Сальма Хайек на своей странице в Instagram разместила видео со своей питомицей, пишет Гордон.

Видео Хайек приурочила ко Всемирному дню кошек, который отмечается 8 августа.

В ролике актриса снялась с рыжей кошкой на руках и показала, как кормит ее с руки. Также она поделилась кадрами, на которых запечатлено, как животное бегает по дому, играет и вылизывает себя.

«Счастливого Всемирного дня кошек!» - написала Хайек.

Хайек известна своей любовью к животным. Она делилась переживаниями, что утка, обитающая в ее саду, отказалась высиживать яйцо, и рассказывала, как во время карантина спасала альпаку, сломавшую ногу. У актрисы дома также живет сова.

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