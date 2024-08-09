Американская актриса Сальма Хайек на своей странице в Instagram разместила видео со своей питомицей, пишет Гордон.
Какая кошечка! Сальма Хайек опубликовала милое видео
Видео Хайек приурочила ко Всемирному дню кошек, который отмечается 8 августа.
В ролике актриса снялась с рыжей кошкой на руках и показала, как кормит ее с руки. Также она поделилась кадрами, на которых запечатлено, как животное бегает по дому, играет и вылизывает себя.
«Счастливого Всемирного дня кошек!» - написала Хайек.
Хайек известна своей любовью к животным. Она делилась переживаниями, что утка, обитающая в ее саду, отказалась высиживать яйцо, и рассказывала, как во время карантина спасала альпаку, сломавшую ногу. У актрисы дома также живет сова.
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