Для многих жителей Тарту, а также для городских властей Тартумаа, машины стрип-клуба, припаркованные в городе, уже много лет являются бельмом на глазу, и теперь такая же участь ждет и жителей Таллинна.
Перевод: Елизавета Лынник
Уже много лет клуб Sapphire паркует автомобили с рекламой на улицах Тарту и на въезде в город.
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