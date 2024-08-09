В Лондоне украли работу известного художника

Черный силуэт воющего волка, нарисованный знаменитым уличным художником Бэнкси на тарелке спутниковой антенны в Пекхэме, украли буквально через несколько часов после появления арт-обьекта, пишет Sky News. Волк был последним из серии изображений животных, нарисованных анонимным художником Бэнкси по всему Лондону на этой неделе.

По информации издания, на плоскую крышу покрытого граффити здания со ставнями в Рай-Лейн, Пекхэм, на юго-востоке Лондона, по лестнице забрались двое неизвестных в черной одежде и балаклавах, и утащили тарелку. На кадрах видно, что им помогал темнокожий мужчина.

Один из них был в джинсовых шортах, а другой - в спортивных штанах. Они убежали с тарелкой, совершенно не опасаясь, что на оживленных улицах их может кто-то остановить.

Столичная полиция сообщила, что спутниковая антенна была украдена в течение нескольких часов после ее открытия. На данный момент правоохранители разыскивают воров и проводят расследование.

Не исключено, что кража могла быть частью перфоманса. В своей подписи к этому рисунку автор заинтриговал:

«Он знал, что его украдут и бросят на съедение волкам».