Памела Андерсон без макияжа снялась для обложки журнала

Легенда Голливуда Памела Андерсон стала новой звезда обложки Better Homes & Gardens. В интервью она рассказала о создании своей кулинарной книге.

57-летняя актриса поделилась, что все началось с подарка на новоселье, который она сделала своим сыновьям: 27-летнему Брэндону и 26-летнему Дилану.

«Я помню, у моей мамы были такие карточки с рецептами в коробке. Я решила, что мне нужно найти лучшую коробку с карточками с рецептами… коробка была для мальчиков, которые только что купили дом вместе, и их подружек, всех четверых», - поделилась Памела.

Звезда сериала «Спасатели Малибу» отметила, что ее старший сын был идейным вдохновителем этого предприятия. «Конечно, мой сын Брэндон, будучи бизнесменом, сказал: "Это книга, мама". И мы так и сделали, и назвали книгу "Я люблю тебя", потому что такая надпись была выгравирована на коробке с рецептами».

Увлечение кулинарией Памела считает, своего рода, медитацией: «Эта штука с хлебом - для меня такая медитация… В этом есть что-то, что я сравниваю с рождением ребенка. Если все эти люди это сделали, значит, и я смогу. Выпечка учит терпению. Я поняла, что в кулинарии есть много полезного. Если вам нравится готовить, вы хороши во многих вещах».

Во время интервью актриса рассказала о своем образе 1990-х годов и как ее воспринимали в обществе. «У людей сложился такой пневматический образ меня, начиная с "Плейбоя" и "Спасателей Малибу", заканчивая моими мужьями-рокерами и всем остальным. И хотя я устраивала все эти званые ужины и готовила все эти блюда для семьи и моих детей, это не было тем, что было видно публично. Но я также играла в тот образ, который был создан вокруг меня. Я рада, что я сделала все это, я действительно рада, что тогда была такой», - объяснила звезда.