Звезда экрана рассказала о своем увлечении кулинарией. Используя старые семейные рецепты, Памела Андерсон решила написать кулинарную книгу.
Памела Андерсон без макияжа снялась для обложки журнала
Легенда Голливуда Памела Андерсон стала новой звезда обложки Better Homes & Gardens. В интервью она рассказала о создании своей кулинарной книге.
57-летняя актриса поделилась, что все началось с подарка на новоселье, который она сделала своим сыновьям: 27-летнему Брэндону и 26-летнему Дилану.
«Я помню, у моей мамы были такие карточки с рецептами в коробке. Я решила, что мне нужно найти лучшую коробку с карточками с рецептами… коробка была для мальчиков, которые только что купили дом вместе, и их подружек, всех четверых», - поделилась Памела.
Звезда сериала «Спасатели Малибу» отметила, что ее старший сын был идейным вдохновителем этого предприятия. «Конечно, мой сын Брэндон, будучи бизнесменом, сказал: "Это книга, мама". И мы так и сделали, и назвали книгу "Я люблю тебя", потому что такая надпись была выгравирована на коробке с рецептами».
Увлечение кулинарией Памела считает, своего рода, медитацией: «Эта штука с хлебом - для меня такая медитация… В этом есть что-то, что я сравниваю с рождением ребенка. Если все эти люди это сделали, значит, и я смогу. Выпечка учит терпению. Я поняла, что в кулинарии есть много полезного. Если вам нравится готовить, вы хороши во многих вещах».
Во время интервью актриса рассказала о своем образе 1990-х годов и как ее воспринимали в обществе. «У людей сложился такой пневматический образ меня, начиная с "Плейбоя" и "Спасателей Малибу", заканчивая моими мужьями-рокерами и всем остальным. И хотя я устраивала все эти званые ужины и готовила все эти блюда для семьи и моих детей, это не было тем, что было видно публично. Но я также играла в тот образ, который был создан вокруг меня. Я рада, что я сделала все это, я действительно рада, что тогда была такой», - объяснила звезда.