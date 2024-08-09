Модель OnlyFans сделала тату на лбу в честь Дональда Трампа

21-летняя британская модель OnlyFans Рейн Монро нашла способ обратить на себя внимание всех, кто ее увидит хотя бы раз. Девушка, зарабатывающая производством контента для взрослых, решила выделиться среди других «коллег», набив татуировку TRUMP на весь лоб. Кадрами нанесения рисунка она поделилась на своей странице в Instagram.

В роликах самопровозглашенная «девушка Трампа» садится в кресло в тату-салоне Studio 51 Ink в Лейтонстоуне, и мастер наносит ей на лоб контур фамилии кандидата в президенты США от Республиканской партии. Монро рассуждает о том, какое влияние ее видео, скорее всего, окажет в США.

«Я думаю, это лучшая татуировка, которую я когда-либо делала», - говорит мастер.

Рейн улыбается и в то же время морщится от боли.

«Я наконец-то сделала это!» – подписала она снимок с окончательным результатом. На ее лбу написана фамилия политика крупными толстыми буквами.

Даже некоторые из самых преданных поклонников Трампа не поняли поступка Рейн.

«Представьте, каково это — быть такой отчаянной из-за желания привлечь к себе внимание», «Девушка, если это правда, то этому художнику плевать на тебя и на всех в твоем углу, кто был свидетелем этого и не остановил это, им либо все равно, либо они хотят увидеть, как ты разбиваешься и сгораешь», «Надеюсь, в будущем ты сможешь носить челку», «Ты вообще живешь в Америке?!?! Лол», – пишут в комментариях.

Монро, которая предлагает «эксклюзивный контент» ранее публиковала серию шуточных видео в Instagram, в том числе одно, где она демонстрирует свою грудь толпе ликующих фанатов Англии на Трафальгарской площади в Лондоне во время финала чемпионата мира.

Татуировки с именем или лицом Трампа - не редкость среди его самых преданных поклонников, и их популярность резко возросла после покушения на него в прошлом месяце. Однако не многие зашли так далеко, чтобы сделать татуировку имени своего кумира на лице.