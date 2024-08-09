«Пустота»: как принц Уильям отреагировал на рак у Кейт Миддлтон

За короткий период принц Уэльский узнал о тяжелой болезни отца и своей жены. После этого Уильям взял на себя больше монарших обязанностей.

«Это было разрушительно для него», - считает королевский автор Роберт Джобсон, который недавно выпустил новую биографию принцессы Уэльской.

По словам эксперта, будущий король Великобритании сразу же почувствовал «комок в горле» или «ощущение пустоты в животе», когда стало известно о диагнозе его жены.

«Это его пошатнуло. В этом нет никаких сомнений», - отметил Джобсон.

Тем временем больная Кейт Миддлтон осталась «очень стоической», как и ее свекор.

После этого принц Уильям и королева Камилла взяли на себя новую роль в королевской семье, поскольку двое старших членов поставили первым приоритетом здоровье.

Онкобольная Кэтрин за 2024 год лишь дважды выходила официально на публику: она появилась на параде короля Trooping the Colour в июне и в финале мужского одиночного разряда на Уимблдоне через месяц.

Между тем король Карл ІІІ гораздо чаще посещает официальные мероприятия.

«Кейт и Уильям проходят через ад за стенами дворца. Они делают все возможное, чтобы скрыть болезнь от своих троих детей. Но скрывать новости от принца Джорджа становится все сложнее, поскольку болезнь начинает опустошать Кейт», - говорил инсайдер.