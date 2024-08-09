«Долгое время я не мог поверить, что такое возможно», - говорит потрясенный отец. Авиакомпания Air Baltic решила снять 16-летнюю девушка, путешествующую в одиночку, с переполненного рейса. Подросток остался в одиночестве в ночном Лондоне, а сотрудник аэропорта кричал: «Сама виновата!» У каждой матери, отца и просто заботливого человека волосы на голове встанут дыбом при прочтении этой истории.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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