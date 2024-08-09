СМОТРИТЕ Бортпроводник объяснил, почему ни в коем случае нельзя прислонять голову к окну в самолете

Однако опытный бортпроводник Томми Чимато в своем TikTok заявил, что это является не самой лучшей идеей, поскольку пассажиры даже не представляют, сколько микробов там может быть.

«Вы не единственный, кто это сделал, и вы не знаете, сколько людей и детей вытерли руки или другие вещи об окно», - заявил он.

Также Томми назвал другие четыре вещи, которые никогда не стоит делать на борту самолета:

нажимать голыми руками на кнопку смыва в туалете самолета, вместо этого стоит использовать салфетку, чтобы защититься от микробов;

забывать пить воду во время полета, поскольку на борту повышается риск обезвоживания организма;

надевать шорты, опять же из-за грязных сидений;

бояться позвать на помощь бортпроводника, если вы почувствуете себя плохо.

При этом многие эксперты советуют пассажирам всегда использовать влажные салфетки и антисептик на борту самолета, чтобы протереть все поверхности общего пользования, которых они могут коснуться сами или куда они планируют класть свои вещи, например, мобильный телефон или очки.