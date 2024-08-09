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СМОТРИТЕ Бортпроводник объяснил, почему ни в коем случае нельзя прислонять голову к окну в самолете

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Особо соблазнительными выглядят места возле окна, поскольку заснуть намного легче, если положить голову на стенку самолета.
Особо соблазнительными выглядят места возле окна, поскольку заснуть намного легче, если положить голову на стенку самолета. Фото: Dmitry Galaganov/Shutterstock

Многие пассажиры предпочитают спать во время полета в самолете, выбирая для этого максимально удобное место. Особо соблазнительными выглядят места возле окна, поскольку заснуть намного легче, если положить голову на стенку самолета, пишет УНИАН.

Однако опытный бортпроводник Томми Чимато в своем TikTok заявил, что это является не самой лучшей идеей, поскольку пассажиры даже не представляют, сколько микробов там может быть.

«Вы не единственный, кто это сделал, и вы не знаете, сколько людей и детей вытерли руки или другие вещи об окно», - заявил он.

@tommycimato #greenscreen #fyp #flightattendant #airline #aviation #travel #flights ♬ Blue Blood - Heinz Kiessling

Также Томми назвал другие четыре вещи, которые никогда не стоит делать на борту самолета:

  • нажимать голыми руками на кнопку смыва в туалете самолета, вместо этого стоит использовать салфетку, чтобы защититься от микробов;
  • забывать пить воду во время полета, поскольку на борту повышается риск обезвоживания организма;
  • надевать шорты, опять же из-за грязных сидений;
  • бояться позвать на помощь бортпроводника, если вы почувствуете себя плохо.

При этом многие эксперты советуют пассажирам всегда использовать влажные салфетки и антисептик на борту самолета, чтобы протереть все поверхности общего пользования, которых они могут коснуться сами или куда они планируют класть свои вещи, например, мобильный телефон или очки.

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