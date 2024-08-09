Многие пассажиры предпочитают спать во время полета в самолете, выбирая для этого максимально удобное место. Особо соблазнительными выглядят места возле окна, поскольку заснуть намного легче, если положить голову на стенку самолета, пишет УНИАН.
СМОТРИТЕ ⟩ Бортпроводник объяснил, почему ни в коем случае нельзя прислонять голову к окну в самолете
Однако опытный бортпроводник Томми Чимато в своем TikTok заявил, что это является не самой лучшей идеей, поскольку пассажиры даже не представляют, сколько микробов там может быть.
«Вы не единственный, кто это сделал, и вы не знаете, сколько людей и детей вытерли руки или другие вещи об окно», - заявил он.
@tommycimato #greenscreen #fyp #flightattendant #airline #aviation #travel #flights ♬ Blue Blood - Heinz Kiessling
Также Томми назвал другие четыре вещи, которые никогда не стоит делать на борту самолета:
- нажимать голыми руками на кнопку смыва в туалете самолета, вместо этого стоит использовать салфетку, чтобы защититься от микробов;
- забывать пить воду во время полета, поскольку на борту повышается риск обезвоживания организма;
- надевать шорты, опять же из-за грязных сидений;
- бояться позвать на помощь бортпроводника, если вы почувствуете себя плохо.
При этом многие эксперты советуют пассажирам всегда использовать влажные салфетки и антисептик на борту самолета, чтобы протереть все поверхности общего пользования, которых они могут коснуться сами или куда они планируют класть свои вещи, например, мобильный телефон или очки.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.