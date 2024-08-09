Дочери известной актрисы поставили диагноз, с которым мать боролась почти всю свою жизнь

Говоря о том, как она запоминает свои реплики, 39-летняя актриса заявила: «Мне все еще очень трудно читать. По сути, я записываю текст и слушаю его снова и снова, и таким образом я его выучиваю».

«Но теперь у нас есть ребенок с дислексией, и он делает то же самое. У него потрясающая память», - признается она.

У Киры и ее мужа, бывшего певца группы Klaxons Джеймса Райтoна (40 лет), двое дочерей: 8-летняя Иди и 4-летняя Далила.

Выступая в подкасте «Ruthie's Table 4», пара не уточнила, у какого из детей диагностирована дислексия.

Ранее актриса рассказывала, что запретила своей старшей дочери смотреть сказочные фильмы, потому что они не поддерживают ее феминистические взгляды. Однако спустя некоторое время этот запрет был снят, так как Кира поняла, что Эди с раннего возраста видит вещи так же, как и ее мать. Например, маленькая девочка заметила во время одной сцены поцелуя, что мужчина не спросил разрешения у женского персонажа, сообщает Daily Mail.