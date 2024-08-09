«Он сделал шесть шагов, и я зарыдал»: именитый актер рассказал о редком заболевании своего сына

«Сначала я думал, что он просто очень спокойный ребёнок. Однако потом он начал отставать по многим показателям. Он не сидел, не ползал. Мы поняли, что что-то не так».

Диагноз Джеймсу поставили, когда ему было два года. По словам актера, врачи давали неутешительные прогнозы: предупреждали, что сын, возможно, никогда не сможет ходить. Однако опасения не сбылись: перед своим четвертым днем рождения мальчик пошел.

Фаррелл отмечает, что никогда не забудет первые шаги своего сына. «Я знал, что они работают над речью и ходьбой. Терапевт подошла ко мне и сказала: "Джеймс хочет кое-что вам показать". Показала, куда мне нужно встать, а потом взяла его, поставила на ноги и сказала: "Иди". Это было волшебно. Я никогда не забуду его сосредоточенное лицо, когда он шел ко мне. Он сделал шесть шагов, и я зарыдал», - рассказал он.

Актер отметил, что его сыну приходится очень стараться, чтобы осуществлять привычные для всех бытовые действия: например, самостоятельно есть. «Я горжусь им каждый день, считаю его просто волшебным».

По словам актера, его очень беспокоит, что будет с его сыном, если с ним или матерью Джеймса что-то случится. «У меня есть преимущество - карьера в кино. Но мы всё равно сталкиваемся со сложностями - нам нужно найти для Джеймса поддержку. Мы думаем о том, какой будет его жизнь в дальнейшем. Больше всего я боюсь, что, если что-то случится с его мамой или со мной, а Джеймсу будет 30-40 лет, ему придется отправиться в специальное учреждение», - сказал он.

Он добавил, что создал фонд, который будет помогать семьям, в которых есть дети с особенностями. «Для Джеймса и для всех наших детей очень важно чувствовать, что они нужны, чувствовать, что они часть общества».

Помимо Джеймса, у Фаррелла также есть сын Генри, который появился на свет в 2009 году. Его мать - польская актриса Алиция Бахледа, с которой актер расстался в 2010 году, спустя год после рождения сына.