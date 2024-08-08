ФОТО Не узнать без форм: известная певица резко похудела

Впервые певицу после последнего похудения увидели на фестивале Coachella в апреле, а теперь ее поймали в объективы камер в Нью-Йорке.

Существует предположение, что колебания веса певицы во многом были вызваны болезненным расставанием. Это подтверждено интервью Ланы, данному Harper's Bazaar в начале этого года.

«Я сейчас определенно не влюблена. Нет», - сказала она. «Абсолютно не влюблена. Я была влюблена, но не сейчас».

«Пока я была в турне последние пять месяцев, этого не произошло. Дайте мне время. С учетом моей истории, любовь вернется в мою жизнь. Было бы удивительно, если бы этого не случилось», - добавила она.

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