Столетняя загадка: умная девушка разгадала тайну двух портретов

Андреан Релл посетила музей в Брайтоне, Англия, в марте, чтобы увидеть своими глазами работы английского художника Эдварда Берн-Джонса. Прогуливаясь по выставке, она случайно наткнулась на работы Фаберже, среди которых были два портрета женщин XIX века. Рядом с экспозицией висела табличка, предлагающая посетителям музея разгадать загадку их личностей. Релла, движимая любопытством, решила попробовать свои силы.

В ту же ночь Релл удалось выяснить личность первой девушки. Это заняло у нее около четырех часов. Основываясь на одежде и прическе женщины, сценаристка определила, что она родилась в 1860-х годах и вышла замуж примерно через 20 лет. Затем Релл изучила газетные вырезки о светских свадьбах, которые могли позволить себе работы Фаберже. Так она поняла, что на портрете изображена Мария Перуджия, которая вышла замуж за Леопольда Ротшильда в 1881 году.

Релла исследовала второе фото несколько дней, используя методы, похожие на те, что применяются в криминалистике. В конце концов, ей удалось установить, что вторая загадочная женщина была Прусской Софией - королевой Греции, внучкой королевы Виктории и сестрой германского императора Вильгельма II. Музей Брайтона признал открытие Реллы, и теперь женщина часто дает интервью о своем достижении.