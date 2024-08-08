Актриса и сценаристка из Лондона Андреане Релл попробовала свои силы и ум в детективной работе и установила личности девочек на портретах в музее, которые оставались загадкой на протяжении 100 лет.
Столетняя загадка: умная девушка разгадала тайну двух портретов
Андреан Релл посетила музей в Брайтоне, Англия, в марте, чтобы увидеть своими глазами работы английского художника Эдварда Берн-Джонса. Прогуливаясь по выставке, она случайно наткнулась на работы Фаберже, среди которых были два портрета женщин XIX века. Рядом с экспозицией висела табличка, предлагающая посетителям музея разгадать загадку их личностей. Релла, движимая любопытством, решила попробовать свои силы.
@andreaneoftheisland I accidentally became a detective and solved a 100-year-old Fabergé mystery in Brighton... Thank you so much @BrightonMuseums for letting me live out my Sherlock Holmes fantasy 🕵️♀️ #faberge #archaeology #history #historytok #mystery #royalty #royalfamily #antiques #antiquesroadshow #brighton #brightonmuseum #detective #mysterysolved #detectivework #sherlockholmes #historicalfigures #arthistory #edwardianera #edwardian #CapCut ♬ original sound - Andreane
В ту же ночь Релл удалось выяснить личность первой девушки. Это заняло у нее около четырех часов. Основываясь на одежде и прическе женщины, сценаристка определила, что она родилась в 1860-х годах и вышла замуж примерно через 20 лет. Затем Релл изучила газетные вырезки о светских свадьбах, которые могли позволить себе работы Фаберже. Так она поняла, что на портрете изображена Мария Перуджия, которая вышла замуж за Леопольда Ротшильда в 1881 году.
Релла исследовала второе фото несколько дней, используя методы, похожие на те, что применяются в криминалистике. В конце концов, ей удалось установить, что вторая загадочная женщина была Прусской Софией - королевой Греции, внучкой королевы Виктории и сестрой германского императора Вильгельма II. Музей Брайтона признал открытие Реллы, и теперь женщина часто дает интервью о своем достижении.