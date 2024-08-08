Отчаяние женщины: я обнаружила, что не биологическая мать своего двухлетнего ребенка

После многолетних попыток вылечить бесплодие женщина уже была готова сдаться, поскольку она и ее муж очень хотели ребенка. Забеременеть так и не удавалось. Они рассматривали возможность суррогатного материнства, но стоимость этой услуги была для них непосильной. Их счастье было велико, когда одна из близких подруг по университету предложила свою помощь - она согласилась выносить их ребенка.

На двух первых процедурах искусственного оплодотворения подруга не забеременела, но после третьей процедуры она вскоре сообщила семье радостную новость: она ждет ребенка.

Женщина, желавшая своему будущему ребенку лучшей жизни, работала с удвоенной нагрузкой в течение всей беременности подруги, чтобы заработать дополнительные деньги и обеспечить финансовую стабильность своей семьи.

Но теперь, спустя два года, женщина снова начала сомневаться. После визита в больницу она узнала, сколько времени ее муж и подруга проводили вместе. «У моего ребенка группа крови, которая биологически не может быть у меня как у матери. У него группа B+, у меня A+, у мужа O+. Я сразу забеспокоилась, что это врачебная ошибка. Что они что-то перепутали и имплантировали неправильный эмбрион. Я обратилась к адвокату, чтобы подать в суд на клинику, но также решила сделать ДНК-тест. Результаты теста показали, что я не являюсь матерью, а мой муж действительно является отцом».

Счастье словно разбилось на мелкие куски. «Вскоре выяснилось, что мой муж и подруга несколько раз занимались сексом, пока я была на работе. Я даже помню, что, возвращаясь с работы, я несколько раз находила их вдвоем в нашем доме, но ничего не подозревала. Как мне теперь жить дальше?»

Какой совет вы могли бы дать этой женщине?