«Я объединил две величайшие страсти человечества всех времен: секс и спорт. Наконец пришло время внедрить новый спортивный стандарт - без штанов», - отметил Томми Кэш о своем совершенно новом музыкальном видео.
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ВИДЕО 18+ ⟩ Новый клип Томми Кэша, вдохновленный спортом и сексом, опубликован на известном порносайте
8 августа Томми Кэш выпустил новый трек под названием UNTZ UNTZ, на который был снят видеоклип Sex Olympics. Концепция этого клипа, над которым Томми Кэш работал как визуальный художник, созревала у него в течение четырех лет, и свою идею он реализовал вместе с со-режиссером Алиной Пасок.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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