НЕ ПРОПУСТИТЕ В Таллинне пройдет крупнейший фестиваль уличной еды!

На большой праздник еды съедутся более 50 фудтраков из Эстонии и соседних стран. На фестивале Food Truck Festival будут выбраны и награждены лучшие передвижные точки общественного питания. Победителей определят в категориях «Лучший дизайн» и «Лучший вкус». Выбор сделают сами посетители.

«Сам факт того, что фестиваль отмечает свой первый небольшой юбилей, является явным признаком того, что такой формат нравится жителям и гостям Таллинна», - заявил пресс-секретарь мероприятия. «Уже в пятый раз на Певческом поле Food Truck Festival предлагает познакомиться как уже с известными передвижными кафе и ресторанами, так и с совершенно новыми», - добавил пресс-секретарь.

В течение двух дней мероприятия, помимо гастрономических удовольствий, можно будет насладиться насыщенной концертной программой. На фестивале будут несколько зон с диджеями, большой парк аттракционов Sky Tivoli с 15 аттракционами и отдельная детская зона с мини-зоопарком.

Традиционно, в пятницу и субботу пройдет конкурс по поеданию бургеров. Завершит фестиваль в субботу концерт группы Púr Múdd. Фестивальная зона будет открыта в пятницу с 14:00 до 23:00 и в субботу с 12:00 до 22:00.

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